Sanitat aprova ampliar la vacunació pels nens d'11 a 5 anys

La Comissió de Salut Pública ha acordat ampliar la vacunació als nens entre els 5 i 11 anys. A partir d'ara serà cada CCAA la que establirà l'estratègia de vacunació. Els infants rebran dues dosis amb càrregues més reduïdes de la vacuna contra la covid que la dels adults i amb un interval de 8 setmanes.

La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, ha avançat que a Catalunya se seguirà el model de cita prèvia utilitzat pels infants de 12 anys i la intenció de fer la vacunació "tan ràpid com sigui possible". Plaja ha aclarit que en cap cas serà obligatori.

Precisament, el Pont de la Puríssima ha deixat en evidència la di ficultat de poder fer efectius els controls dels certificats enmig d'una autèntica allau de visitants com la que han viscut molts punts del Pirineu. És el cas de la Vall d'Aran on aquests dies han duplicat la població i el mateix gremi de restauració reconeix que no donen l'abast. El mateix ha passat als restaurants de les pistes d'esquí on ha estat molt difícil el control dels qui hi entraven i que en moltes ocasions desconeixien que també hi era obligatori.

Segueix creixent el risc de rebrot i els hospitalitzats

Mentrestant, la sisena onada de la pandèmia a Catalunya no frena. En els darrers 7 dies s’han registrat més de 2.200 contagis diaris, el doble que fa dues setmanes. També la mortalitat segueix augmentant lentament fins a una mitjana de sis defuncions diàries. En aquest sentit, el Govern ha insistit que tot i que no estan previstes noves restriccions, la crida és a extremar les mesures de seguretat, especialment de cara als sopars de Nadal.

“�� El Govern no preveu, de moment, noves restriccions per frenar la sisena onada.



��️ @patriciaplaja: "Demanem que els sopars de Nadal es facin amb totes les mesures possibles" | @RTVECatalunya

➕ Info: https://t.co/QLIsXTdRoI pic.twitter.com/304BYRTknJ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 7, 2021

Els experts insisteixen també en la prudència, especialment davant les escenes d'aglomeracions que es viuen aquests dies a punts com el centre de Barcelona o moltes destinacions turístiques que han tingut ocupacions altíssimes.

Les compres de Nadal provoquen aglomeracions al centre de Barcelona

I és que les dades demostren que la nova onada no dona treva tampoc als hospitals, tot i que la dinàmica d’ingressos és molt més lenta que en les anteriors. Hi ha 795 ingressats, 45 més que aquest dilluns. És la xifra més alta des del 10 de setembre. En canvi, els crítics mantenen una certa estabilitat, encara per sota dels 200.

Indicadors de l'evolució de la covid-19 del 7 de desembre de 2021 RTVE

El que més alerta els experts és que el risc de rebrot manté l’escalada sense aturador i ja se situa en els 452 punts, molt per sobre dels 384 que va marcar el màxim de la quarta onada el 12 d’abril. Tampoc la velocitat de contagi dona motius per ser optimistes, ja que no aconsegueix reduir-se i es manté en els 1,3. Malgrat tot, de moment els investigadors com Albert Bosch, president de la Societat Espanyola de Virologia crida a la calma sobre la severitat de la nova variant òmicron, que sembla que segons els primers estudis, no provoca una covid més greu.