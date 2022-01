Nou brot de covid a l'Hospital de Vilanova i la Geltrú afecta 23 persones

A l'Hospital de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú s'ha registrat un brot de Covid-19 que afecta 23 pacients. Segons informa el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, s'ha activat el pla de contingència intern per esbrinar l'origen del contagi i determinar també si hi ha nous casos.

Per aquest motiu, s'està fent un cribratge generalitzat a pacients i professionals, alhora que s'han tancat les visites a la zona d'hospitalització. Aquest brot ha fet que el nombre d'ingressats per covid a tots els centres del Consorci s'hagi més que duplicat: el 2 de desembre n'eren 25 i ara en són 57.

Evolució de la pandèmia

Mentrestant, continua l'increment de nous casos de COVID i la pressió tant als centres d'atenció primària com als hospitals és cada cop més elevada. Aquest divendres s'han notificat més 4.000 casos de covid, una xifra que no es donava des de finals de juliol durant la cinquena onada.

Els ingressats a planta freguen el miler (939) i a cures intensives n'hi ha 214. A l'Hospital del Mar tornen a tenir confinada una planta sencera amb una trentena de pacients covid.

Davant aquesta situació Salut demana prudència i recomana que no es facin sopars de Nadal d'empresa per a evitar riscos innecessaris. Així, ho ha dit el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assenyalat per evitar contagis de la covid-19, que preveu que continuïn creixent almenys en els pròxims deu dies. Argimon no s'ha mostrat contrari a fer els àpats en família per les festes perquè s'ha de "normalitzar el màxim possible" el Nadal.

Ara, coincideixen els experts, el més urgent és accelerar la tercera dosi en els majors de 60 anys. El doctor Carlos Rodrigo, cap de Pediatria de l'hospital Germans Trias i Pujol recorda que cal prioritzar la vacunació a la gent gran: "Els nens són una opció, una oportunitat".