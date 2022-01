El departament de Salut ha explicat com funcionarà la vacunació contra el coronavirus dels infants d'entre 5 i 11 anys a Catalunya. Aquí pots conèixer tots els detalls:

Qui es pot vacunar?

La previsió és que s'obri la franja de 5 a 11 anys de cop la setmana que ve i no de forma progressiva com s’havia plantejat prèviament, per "optimitzar l'estratègia de vacunació", ha explicat Cabezas.