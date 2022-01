El borrador del nuevo Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025 presentado por el ministerio de Sanidad ha generado un agrio debate por algunas de las prohibiciones que incluye.

En concreto, los puntos más polémicos han sido la propuesta de subir los impuestos al tabaco y sus derivados con el fin de reducir el consumo, la implantación del empaquetado genérico que evite hacerlos atractivos, y ampliar los espacios libres de humos, incluyendo el interior de los vehículos, playas y piscinas, y las terrazas de la hostelería.

Precisamente por este último punto, la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes, hemos querido preguntar a Ubaldo Cuadrado, vicepresidente de nofumadores.org, y a José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE).

Hostelería de España tacha de "impresentable" y "autoritaria" la nueva ley

El empresario José Luis Yzuel ha tachado de "impresentable" que el borrador se haya presentado "sin habernos consultado. Cuando un Gobierno democrático regula sobre un sector, te preguntan lo que piensas. Las autoridades sanitarias se comportan como los gobiernos fascistas y autoritarios", ha afirmado. el presidente de Hostelería de España ha incidido en que solo se ha consultado "a las autoridades sanitarias de las comunidades y a los lobbies antitabaco, a nosotros no nos han consultado". No obstante, ha reiterado la petición de reunirse con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para alcanzar un acuerdo porque, en su opinión, "el comportamiento de las autoridades es muy poco democrático".

Aunque se ha mostrado favorable a establecer medidas para reducir el consumo de tabaco al considerarlo perjudicial para la salud, ha asegurado que "no hay ningún problema en la hostelería", por lo que carecería de sentido endurecer las medidas en el sector. "Tenemos encuestas a nuestros clientes y el 82% consideran que no hay que endurecer las medidas, porque no hay ningún problema".

"Solo en Suecia no se permite fumar en las terrazas, en el resto de Europa sí se puede. Y en España en una semana utilizan más personas las terrazas que en Suecia en todo el año", motivo por el cual Yzuel considera que la prohibición sería una medida para "favorecer los criterios 'talibanes' de los antitabaco" y que "no resuelve ningún problema, porque no existen".