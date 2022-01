Concha Velasco y Tony Leblanc, el otro hombre de su vida

Con su vestido rojo de lunares, su garbo y sus piernas, meneando la hucha de la cruz roja por las calles de Madrid. Esa fue la primera imagen que muchos vieron de Concha Velasco en la gran pantalla. Era 1958 y aquellos primeros pasos hacía la fama los daba en Las chicas de la Cruz Roja de la mano de quien sería uno de los hombres de su vida: Tony Leblanc.

Desde que iniciara su carrera con tan solo 15 años en la participación de la película La reina mora (1955) y como bailarina en la compañía de Manolo Caracol, Antonio Garisa y Celia Gámez, Concha Velasco no paro de trabajar en el mundo del espectáculo, pero su consagración como artista le llego de la mano de su admirado y querido Leblanc.

“¿Tú te atreverías a sustituir a Naty Mistral?”

Con esa pregunta arrancó la primera conversación que mantuvieron. “Yo me atrevo a todo”, le contesto la actriz. Así es como el madrileño consiguió, no solo sustituir a Naty Mistral al frente de la obra musical Ven y ven... al Eslava, que a finales de los años cincuenta era todo un éxito en las carteleras madrileñas, sino lograr que el nombre de Velasco empezará a brillar con luz propia.

“Eso que hago en la película, Pim, pam, pum, ¡fuego! (1975), cantando aquello de Mi sombrero tiene un agujero y remangándome la falda para enseñar pierna, pues eso me lo enseñó Tony Leblanc para que lo hiciera delante de Luis Escobar (director de la obra)”, recuerda divertida Concha Velasco en el Imprescindibles que puedes ver en RTVE Play.

Escobar se convirtió entonces en su Pigmalión y junto a él, Tony Leblanc. “Me convertí en su hija queridísima, la que no tuvo, me enseñó todo lo que sé y quién soy, me tenía todo el día estudiando, me llevaba a los mejores modistos”, recuerda. “Y Tony sintió por mí, lo mismo que Luis Escobar”.