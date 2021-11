Dice Roberto Álamo, nuestro nuevo padrino en Días de Cine de esta semana, que no le gusta, o no entiende, que una y otra vez le pregunten eso de "¿cómo es posible que alguien con ese físico interprete papeles de personajes vulnerables?" Yo diría que yo mismo se lo pregunté, aunque él me dijo que me agradecía que no se lo hubiera preguntado como todos, pero es que tras ver Josefina (2021), película que aún podemos disfrutar (debemos disfrutar) en salas, y tras verle el pasado año en Antidisturbios, y antes en otras películas como Que Dios nos perdone, por la que consiguió el Goya a mejor actor, y remontándonos un poco más, incluso a ese entrañable papel que hizo en La gran familia española, creo que no podemos dejar de hacernos y hacerle esa pregunta.

Pero es cierto que la imagen de grandullón que da en esas películas está muy lejos de la imagen de Roberto Álamo en la vida real, cuando le tienes delante de ti. No sé cómo surgió, debió ser algún comentario casual, pero el caso es que antes de grabar, habíamos descubierto nuestra común admiración (incondicional) por Elvis y por los Beatles.

01.27 min Se estrena 'Josefina', la historia de un amor tardío protagonizado por Emma Suárez y Roberto Álamo

Un granduñón vulnerable Si alguna vez he lamentado que no hubiese una cámara grabando, fue en un momento, entre toma y toma, en el que nos vinimos arriba y nos pusimos a cantar los dos a duo “Nowhere man”, y aunque esa canción como tantas otras, y especialmente de Los Beatles, resuenan en mi cabeza, hacía años que no la cantaba (mal, siempre), y para mi sorpresa nos la cantamos los dos de pe a pa perfectamente. Lo mismo nos vamos de gira. Y luego es hablar con Roberto Álamo de su trabajo de actor, pero antes, se autodefine, socarronamente, con un “soy un cliché viviente”, para inmediatamente entrar en faena sobre su trabajo en “Josefina”, en la que Javier Marco, su director, hace que sus actores (excelentes ambos) digan más cosas sin decir que verbalinzándolas. “Siempre necesito emocionarme cuando leo un guion” dice, y lo dice porque se emocionó leyendo el guion de Josefina y le emocionó precisamente por eso, “los personajes hablaban con las miradas, con los gestos”. Emma Suárez y Roberto Álamo hablan del rodaje de 'Josefina'

Honestidad brutal, tono y actitud Confiesa que los directores con los que ha trabajado “saben que yo soy una persona a la que le gusta quitar texto, prefiero contar cosas con lo que no se dice, más que con palabras”. Y sigue diciendo “A mí en la vida, en general, me fascina el rostro humano”. A propósito de lo que sucede en Josefina, en la que su personaje de alguna forma manipula la realidad para un noble fin, dice sin dudar un segundo; “la manipulación puede ser necesaria para algunos aspectos de la vida”, comenta. “El cine, la televisión, es una manipulación, los telediarios son una manipulación. Hay un montaje, un corte, y eso no es malo”. Continuamos hablando de la esencia de dedicarse a ser actor: “Yo soy actor para amar y ser amado” y fue con Días de vino y rosas, viéndola, con 12 años, cuando tuvo su particular epifanía y se dijo a si mismo tras ver el trabajo de Jack Lemmon “yo quiero provocar en la gente esto que Jack Lemmon ha provocado en mi” (no hacer llorar a un niño, que fue su inmediata reacción”, y entonces evocamos, de nuevo, algo recurrente con los actores, la paradoja, o no, de que en inglés o en otros idiomas, interpretar, actuar, es “play” de jugar, y por eso actuar es siempre un juego, “un juego serio”.