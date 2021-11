El govern català ja negocia formalment els pressupostos de la Generalitat per l’any vinent a dues bandes. Després que les bases de la CUP decidissin optar per l’esmena a la totalitat, els socis de l’executiu han optat per aplanar el camí del pla B, en cas que finalment dilluns es concreti el bloqueig dels cupaires.

El Govern negocia els pressupostos a contrarellotge amb les comuns i la CUP

Primera presa de contacte Representants del Govern i els comuns han celebrat aquest dijous una primera sessió negociadora formal sobre pressupostos que ha durat més de dues hores. Fonts presents a la trobada han destacat la “bona sintonia” en el que qualifiquen de “primera presa de contacte” i s'han emplaçat a tornar a reunir-se. Pere Aragonès obre la negociació dels pressupostos als comuns A la reunió, celebrada al Parlament, han assistit el secretari general d'Economia i Hisenda, Jordi Cabrafiga, la secretària general de Presidència, Núria Cuenca, i el director general de coordinació interdepartamental, Marc Ramentol. De la banda de En Comú Podem han estat presents els diputats Joan Carles Gallego i Susana Segòvia, així com membres de la coordinació del grup parlamentari.

Els comuns demanen aparcar el Hard Rock En declaracions al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La 2, el portaveu dels comuns, David Cid, ha deixat clar que “no hi ha línies vermelles” però han demanat al Govern eliminar del projecte de pressupostos els 120 milions de l’INCASÒL pel projecte del Hard Rock, una iniciativa que asseguren que no representa el "model de país" que volen. David Cid: "No vetaríem mai cap formació d'esquerres" Els comuns també insisteixen que “en aquests moments és més important la despesa que la fiscalitat” i reclamen més recursos en salut primària, majors recursos per a salut mental, un servei públic bucodental, així com més inversions en trens que en carreteres o una llei de barris verds, entre altres punts.