Més de la meitat de les urgències hospitalàries relacionades amb el consum de drogues, l'any passat, van ser per alcohol. De fet, és la substància que provoca més tractaments en drogodependència a Catalunya. Visibilitzem els seus riscos, en el Dia Mundial Sense Alcohol.



L'alcohol és una droga i a Catalunya és ja un problema de salut pública. La seva addició és el que origina més tractaments:

Josep Masdenpinós, terapeuta del Centre Montau Addicions, assegura que l'addicció a aquesta substància és altament emocional. "Moltes vegades ni sabem les causes"

L'alcoholisme també repercuteix en el dia a dia de les urgències a Catalunya: la meitat dels qui ingressen per intoxicacions són per un excés d'alcohol i el 5% són menors d'edat. D'aquests, la meitat, el 55%, són noies. Aquest dilluns, 'Dia mundial sense alcohol', comença una setmana de sensibilització sobre els riscos de consum, sota el lema 'L'alcohol és responsabilitat de tothom' . Una campanya dirigida a prevenir que els joves beguin, però també a detectar el consum en els adults i a sensibilitzar sobre el seu impacte.

L'OMS adverteix: l'alcohol va causar el 4% dels càncers a Europa

El consum d'alcohol és un problema amb un gran impacte en la càrrega de morbi-mortalitat a Europa. Segons l'informe sobre alcohol i càncer de l'oficina europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'any 2018 uns quatre milions de persones van patir càncer a Europa, dels quals el 4,3% va ser causat pel consum d'alcohol que equival a un total de 180.000 casos (70.000 en dones i més de 110.000 en homes). S'ha evidenciat que el consum de qualsevol classe de beguda alcohòlica pot causar càncer de boca, d'orofaringe, d'esòfag, de fetge, de laringe, colorectal i de mama en dones, sent l'etanol el principal component carcinogen.



Joan Colom, subdirector general Drogodependències Generalitat, alerta que hi ha una baixa percepció del risc. "Està normalitzat el consum i el consum excessiu".



Un tema que preocupa i molt perquè és la droga, legal, més acceptada socialment. Els serveis d'urgències atenen una mitjana de 100 casos per intoxicacions etíliques.