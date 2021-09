Raquel Sánchez: "L'ampliació de l'aeroport depèn de la Generalitat"

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, diu ara com ara "no es donen les condicions" per tirar endavant el projecte i que l'ampliació de l'aeroport del Prat depèn de la Generalitat: "Encara són a temps de ratificar l'acord del 2 d'agost". Raquel Sánchez rebutja que el president Pere Aragonès ho qualifiqui de xantatge perquè explica que han explicat el projecte des del 2019. Afirma que n'ha anat parlat amb el vicepresident, Jordi Puigneró i que donava per fet l'acord. La ministra diu que el sector de Junts per Catalunya al govern de la Generalitat vol ampliar l'aeroport: "La posició no està definida, el Govern està dividit".

L'ampliació per Gavà i Castelldefels és una línia vermella Amb relació a la possibilitat d'ampliar la capacitat de l'aeroport del Prat sense afectar la Ricarda la ministra ha dit que "està descartat" i que el govern de la Generalitat no ho ha discutit. Sánchez diu que no és una opció per l'impacte acústic que provocaria a Gavà i a Castelldefels: "Sempre hem parlat que l'ampliació ha de ser pel sector est. És una línia vermella". Raquel Sánchez afirma que hi ha temps fins a arribar al Consell de Ministres, però no es donen les condicions ni sembla que la Generalitat vagi en aquesta línia.



No veu discrepàncies dins del govern espanyol Raquel Sánchez, assegura que no veu discrepàncies dins del govern espanyol sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat, malgrat que la posició de la vicepresidenta Yolanda Díaz i diu que comparteixen la preocupació ambiental: "Conec l'origen de la Ricarda i no comparteixo l'opinió de Yolanda Díaz, el tractament que volíem fer era, des del punt de vista ambiental exemplar".



Però es desmarca de Yolanda Díaz i assegura que es protegirà La Ricarda: "No ho comparteixo, és la seva opinió".



