L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, adverteix que la situació sanitària és "preocupant" i s’han de prendre mesures: "És lògic que aquí i a Europa s'estiguin prenent restriccions horàries com el ‘toc de queda’”. Entrevistada per Gemma Nierga, Colau ha alertat que els centres d’atenció primària estan al límit i ha recordat que ja han ofert 45 espais a la Generalitat per descongestionar els CAP i fer proves PCR. “Això va a pitjor, insistim a la Generalitat que ara és el moment de reforçar la primària". Ara bé, ha advertit que les mesures sanitàries s'han d'acompanyar d’ajudes econòmiques: “Els 40 milions a la restauració anunciats per la Generalitat em semblen insuficients".

Es referma en la reforma del Codi Penal Sobre la sentència del procés al Major Trapero ha dit alegrar-se'n, i s'ha refermat en la idea que cal reformar del Codi Penal "per refer els delictes de sedició i rebel·lió pensats per perseguir la dissidència política" i també la renovació de la cúpula judicial, que ha dit està frenada pel Partit Popular. “☕ @AdaColau considera que la cúpula del poder judicial està polititzada i s’ha vist especialment a Catalunya.



