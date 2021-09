Más adelante, Mulaney explica los detalles de la intervención organizada por sus compañeros, en la que se encontraban otros rostros conocidos de SNL como Fred Armisen, el cómico y exmarido de Elizabeth Moss. "Cuando abrí la puerte, supe inmediatamente que era una intervención. Así de malo era mi problema de drogas: en cuanto abrí la puerta y vi que había gente, pensé 'esto probablemente es una intervención'". Más adelante cuenta: "Tenía que ser la persona más llista en la habitación, incluso en mi propia intervención. Así que recuerdo deciros a todos: 'antes de que leáis vuestras cartas, tengo un problema de drogas y necesito ayuda".

En el segmento más emotivo de la entrevista, Mulaney se dirige a directamente a su amigo: "Sentado aquí esta noche, estoy muy agradecido a ti y a todos los que estabais allí por salvarme la vida". Y Seth explica cómo ha sido vivir este año tan turbulento desde su punto de vista. "Yo siempre me alegro de ser tu amigo y de estar en tu presencia. Este año he pasado mucho tiempo contigo y ha sido una montaña rusa, pero me alegro mucho de verte en el otro lado, estoy muy feliz por ti y por Olivia. Te quiero mucho y me alegro mucho por ti".

"Te quiero mucho, Seth. Vosotros me salvasteis de las drogas, y Olivia y este bebé han ayudado a salvarme de mí mismo durante mi recuperación. Sí, no tengo ningún chiste para terminar. Te quiero, tío", dice Mulaney.

“John Mulaney interview with Seth Meyers last night was extraordinary, speaking about such intimate subject matter with a mix of gravity & levity you basically never see on network television, or anywhere for that matterpic.twitter.com/pYS2WSt3lR“