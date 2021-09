El racisme, la xenofòbia i la LGTBI-fòbia es troben darrere de més del 60% dels expedients oberts per l'Oficina per la No Discriminació (OND) de l'Ajuntament de Barcelona aquest primer semestre. Respecte a l'any passat s'observa una baixada del racisme i la xenofòbia de 12 punts i un increment de la LGTBI-fòbia de 5 punts.

“L'Ajuntament de Barcelona es personarà en el cas per les agressions a dues parelles homosexuals al Somorrostro. L'Oficina per la No Discriminació ha obert 125 expedients en mig any, el 60% per racisme i LGTBI-fòbia, un 13% més | @RTVECatalunya



Més info: https://t.co/oLKXAqWTVf pic.twitter.com/D6clolqVdl“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 6, 2021



Els expedients oberts per qüestions relacionades amb el racisme i la xenofòbia representen el 32,5%, mentre els relacionats amb LGTBI-fòbia ho fan en un 31,7%. En aquest temps, l'OND ha obert 125 expedients per vulneració de drets i discriminació, mentre l'any passat durant el primer semestre se'n van tramitar 111, el que representa un increment del 13%.



En dades absolutes s'han obert 39 expedients per aquesta causa, i d'aquests: 23 per homofòbia, 14 per transfòbia i 2 per lesbofòbia. La gran majoria, 24, han estat vulneracions del dret a la integritat moral mentre que en 7 ocasions es tracta d'agressions físiques. En total, durant el 2020, l'OND va tenir coneixement de 15 agressions físiques per LGTBI-fòbia, 11 (totes homòfobes) de les quals el primer semestre.

Menys agressions físiques El dret a la integritat moral és, de nou, el principal dret vulnerat en les situacions reportades a l'Oficina per la No Discriminació, tot i que decau lleugerament amb 43 de les 125 situacions. En aquest sentit el descens més pronunciat correspon a les agressions físiques, ja que han passat de 27 expedients oberts el primer semestre del 2020 a 11 expedients d'enguany.