L'Ajuntament de Barcelona es personarà en el cas per les agressions a dues parelles homosexuals al Somorrostro

01:09

L'Ajuntament de Barcelona exercirà d'acusació popular en el cas per les agressions ocorregudes a finals del mes de maig contra dues parelles homosexuals a la platja del Somorrostro, que van comportar agressions físiques i verbals i que van acabar amb una de les persones agredides amb una fractura maxil·lar. El regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, ho ha anunciat aquest dilluns en la presentació del balanç corresponent al primer semestre de 2021 de l'Oficina per la No Discriminació.



Serra ha explicat que fins ara i de la mà de l'Observatori contra l'Homofòbia han fet un acompanyament psicosocial i mèdic. "Ara que la part sanitària ha avançat i la víctima està en una situació de recomposició més favorable, el que toca és la part judicial", ha dit. El consistori està fent un informe jurídic previ i aquesta setmana presentarà l'escrit d'acusació al jutjat.



L'Ajuntament ha fet un assessorament jurídic, i ara una advocada municipal treballarà amb l'advocat de les víctimes. Serra ha exposat que li consta que la instrucció està avançant de forma molt ràpida, que aquest agost ja hi ha hagut "diligències importants" i confia que abans d'acabar l'any es tanqui la instrucció i l'assenyalament de judici sigui pel 2022.