Pícaro, gamberro, eternamente seductor. Jean-Paul Belmondo, muerto este 6 de septiembre a los 88 años, deja tras de sí la estela inolvidable de una estrella de cine que magnetizó a todos. El astro francés logró algo poco habitual, consagrase tanto en el cine de autor, como en el comercial. Aquello le convirtió en el favorito de dos audiencias que le otorgaron fama y prestigio.

Los intelectuales lo adoran por sus colaboraciones con Godard (Al final de la escapada , Dos de la ola), con Jean-Pierre Melville (El guardaespaldas), con François Truffaut (La sirena del Mississippi); mientras, el público general lo aplaudía en su papel de un bandido del siglo XVIII (Cartouche), se emociona y conmueve al verlo pelear en la primera (Fin de semana en Zuydcoote) y en la Segunda Guerra Mundial (el episodio de la Resistencia parisina en El día más largo), se ríe de sus payasadas atléticas en comedias taquilleras como L Rio man o el cerebro.

En torno a Belmondo en De película

Sobre ello hablaba en una extensa entrevista que el programa De película de TVE realizó al actor francés a mediados de los años 80 y que fue rescatada del Archivo de RTVE. En ella, Belmondo hace un repaso por toda su filmografía y habla sobre la suerte de haber trabajado con grandes divas del cine francés como Simone Signoret, Brigitte Bardot, Jacques Tati o Jeanne Mourea.

31.07 min En torno a Belmondo

La estrella del cine francés es una de las principales figuras de la Nouvelle Vague, el movimiento de cine del que Al final de la escapada (1960), con Belmodo como protagonista, fue máximo exponente. "Cuando he trabajado con Godard no he hecho practicamente nada", contaba en esta entrevista en De película de TVE. "Simplemente, abría puertas y jugaba a interpretar mi papel. Él me hacía ver el cine más como espectador que como actor. En Al final de la escapada nos paseabamos por las calles, sin apenas micros... luego al volver a casa le decía a mi mujer, 'tengo la impresión de que esta película no se estrenará nunca'", confesaba el actor.