Viaje al centro de la tele rinde un homenaje a uno de los grupos que más discos ha vendido de todos los tiempos. El cuarteto sueco se formó en 1972 en Estocolmo por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad. Desde su irrupción en el se convirtieron en un icono de la música, no solo por sus canciones, sino también por los estilismos de sus integrantes.

Este lunes y martes, 6 y 7 de septiembre, el programa presentado por Santiago Segura hará un repaso de sus canciones más emblemáticas, como "Mamma mia", "Super Trouper", "The winner takes all","Gimme! Gimme! Gimme!" o "Chiquitita". Además, recuperará del Archivo de RTVE su victoria en la XIX edición de Eurovisión celebrada en Brighton, las mejores parodias y las entrevistas que concedieron en España.

En RTVE Digital nos unimos también a este homenaje y festejamos su vuelta con un Quiz sobre ABBA que pondrá a prueba tus conocimientos sobre mejor banda sueca de todos los tiempos. ¡Juega ya!

ABBA, el regreso más esperado

En 1974 alcanzaron la fama internacional al ganar el Festival de Eurovisión con el mítico tema "Waterloo" y cambiaron la industria de la música a nivel mundial para siempre. El próximo 5 de noviembre, ABBA publicará un nuevo álbum titulado Voyage, casi 40 años después de la disolución del grupo en 1982. El disco estará compuesto por diez canciones inéditas, de las que ya están disponibles en las plataformas digitales los dos primeros singles: "I still have faith in you" y "Don't shut me down".

ABBA ha preparado un ambicioso espectáculo digital que tendrá lugar en mayo de 2022 en un estadio construido expresamente para ello en Londres. Serán cinco conciertos en los que actuarán con avatares u hologramas, creadas por Industrial Light & Magic, la compañía fundada por George Lucas. Para crear las versiones digitales, han capturado los movimientos de los miembros de la banda durante meses.

ABBA vuelve a los escenarios de manera totalmente virtual

Benny ha explicado la elección del título del álbum y el proyecto digital de ABBA: "Simplemente lo llamamos Voyage y estamos navegando en aguas desconocidas. Con la ayuda de nuestra juventud, viajamos hacia el futuro. No es fácil de explicar, porque no se ha hecho antes".

“Volver a escuchar a Frida y Agnetha cantar es difícil de superar“

El cantante también ha hablado sobre cómo ha sido volver a grabar juntos, tras cuatro décadas separados: "Es difícil decir qué ha sido lo más feliz para mí con este proyecto: si es la creación del concierto o estar juntos de nuevo en el estudio después de 40 años. Creo que volver a escuchar a Frida y Agnetha cantar es difícil de superar".

Los espectadores de Arena de Londres verán a los cuatro juntos otra vez, junto una banda "absolutamente gloriosa de diez integrantes, según ha comentado Andersson. "Aunque no sea en persona, estaremos allí, gracias al trabajo del equipo creativo y de ILM", apostiya el músico.