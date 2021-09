El preu de l’electricitat al mercat majorista torna a pujar aquest dilluns després d’encadenar tres dies consecutius de baixada coincidint amb el cap de setmana. Segons l'Operador del Mercat Ibèric de l'Energia, la mitjana del megawatt/hora s’enfila fins als 133 euros, el preu més car que mai s’ha pagat en un dilluns. Són quatre euros més que aquest diumenge i vuit més que el dilluns passat, quan el preu rondava els 124 euros. La comparació encara és més significativa si es pren com a referència el preu d'ara fa un any. Aleshores el preu del megawatt/hora al mercat majorista era d'uns trenta euros, cosa que vol dir que en només dotze mesos el cost s'ha multiplicat per quatre. Fins ara de poc han servit els intents del govern espanyol de paliar l'increment de la factura, com ara la reducció temporal de l'IVA o la suspensió per uns mesos de l'impost a la generació elèctrica. Tot i això, Pedro Sánchez és optimista i pronostica que a finals d'any la situació s'haurà normalitzat i el preu que pagaran els consumidors serà el mateix que pagaven l'any 2018.

La franja horària més cara, al vespre L'hora en què l'electricitat és més cara aquest dilluns és de de les vuit a les nou del vespre amb un preu per sobre del 153 euros, mentre que de quatre a cinc de la matinada és el moment del dia en què, per la poca demanda, la tarifa és més barata. El setembre s'estrena amb el preu de la llum desbocat