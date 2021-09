Incluso a Martin Scorsese se le resisten algunas cosas. Puede parecer incréible, pero al maestro del cine le llevó cerca de 30 años llevar a la gran pantalla uno de sus mayores anhelos, la adaptación de la novela histórica de Shusaku Endo Silencio (1966). Una profunda reflexión sobre la religión y la imposición de la fe que se convirtió en un éxito de ventas en Japón y que está considerada una de las mejores novelas del siglo XX.

Silencio (2016), que podrá verse este domingo en La 1 de TVE, cierra la oficiosa trilogía sobre la religión del cineasta italoamericano que se inició con la polémica La última tentación de Cristo (1988) y continuó con Kundun (1997). Una película injustamente olvidada por la industria de Hollywood, pero que acaparó muy buenas críticas, llegando a colarse entre los mejores filmes de aquel año. Paradójicamente durante todo ese tiempo entre la segunda y la tercera entrega, al maestro Scorsese, que ya entonces contaba con una carrera cinematográfica consolidada, se le resistió la financiación de la película. Pero la adaptación de la novela histórica tiene muchas otras curiosidades.

Fue precisamente en 1988, en uno de los pases especiales de la cinta sobre las debilidades humanas de Jesucristo, cuando Scorsese se topó con la novela del escritor japonés católico: el entonces obispo episcopal de Nueva York, Paul Moore, le regaló un ejemplar de la novela, que cautivó desde su primera lectura al cineasta, hombre de profundas convicciones religiosas que incluso se planteó hacerse cura en su juventud.

"La temática que Endo plantea en el libro ha formado parte de mi vida desde que era muy, muy joven. Me crié en el seno de una familia muy católica en la que se le daba mucha importancia a la religión. Uno de los pilares de mi vida sigue siendo la espiritualidad católica romana que tan importante fue para mí de niño, y esa espiritualidad estaba relacionada con la fe (...). Llegado a este punto de mi vida pienso constantemente en la fe y la duda, la debilidad y la condición humana. Todos ellos son temas que la novela de Endo plantea de una manera muy directa", explica el director en una entrevista concedida a RTVE.

Scorsese comenzó a trabajar en el guion de Silencio a finales de los años 80 junto a su colaborador habitual, Jay Cocks (La edad de la inocencia, Gangs of New York ). El primer escollo fue que ambos buscaban la perfección a la hora de adaptar esta aclamada novela. Solo en el proceso de la escritura del guion trabajaron más de 15 años. Ambos querían estar a la altura de la novela original. Para ello se focalizaron en la historia del padre Christovao Ferreira, un jesuita portugués misionero en Japón que escandalizó al mundo tras cometer apostasía en 1633 y convertirse al budismo tras haber sido torturado durante la persecución anticristiana católica en el país nipón.

Exhibición actoral

Aún así, el presupuesto es bastante ajustado, alrededor de 50 millones de dólares (48 millones de euros), y estrellas como Andrew Garfield (Hasta el último hombre, The Amazing Spiderman), Adam Driver (Star Wars: El despertar de la Fuerza) y Liam Neeson (La lista de Schindler, Venganza) renunciaron a su minuta habitual y cobraron el salario mínimo establecido por el Sindicato de Actores porque ninguno quería perderse la oportunidad de rodar a las órdenes del maestro -en el caso de Neeson por segunda vez, y de nuevo en el papel de cura tras el padre Vallon de Gangs of New York (2002); también es la segunda vez que se enfuda el hábito de jesuita tras La misión (1986)-.

Todos ellos, guiados por el genio Scorsese, dan lo mejor de sí mismos en unas intensas y emotivas actuaciones para las que tuvieron que llegar al límite físico, en los casos de Garfield y, especialmente, Driver que llegó a adelgazar más de 20 kilos para convertirse en el padre Garupe: "Me vino bien pasar tanta hambre y estar tan cansado", confiesa el actor.

También espléndidos están los actores japoneses que completan el reparto para dar vida a los devotos aldeanos cristianos y a los samuráis torturadores del Japón de la primera mitad del siglo XVII: Tadanobu Asano (Mongol, Battleship y Thor), que da vida al intérprete; Issey Ogata (Sol) como el brutal inquisdor Inoue; Yosube Kubozuka como el retorcido y complejo Kichijiro, guía de los sacerdotes; Yoshi Oida como Ichizo, el anciano de Tomogi cuya fe y devoción cristiana inspiran a los padres portugueses; y el mismísimo Shinya Tsukamoto (Tetsuo, el hombre de hierro, Haze), reputado actor y director nipón, como el devoto aldeano Mokichi -a Scorsese le pareció "increíble" que el cineasta japonés se presentase a una prueba para Silencio, mientras que este asegura que hubiese hecho "hasta de extra"-.

Martin Scorsese da instrucciones a Garfield en el rodaje de 'Silencio'.

Oida, de 83 años, y Tsukamoto protagonizan, de hecho, una de las escenas más espeluznantes de la película: se sacrifican por su fe y son crucificados para salvar a su aldea de la cruel manera ideada por los samurái, consistente en colocar las cruces en la orilla del mar y que, con la crecida de la corriente, queden poco a poco bajo el agua y se ahoguen lentamente.

Rodada en Taiwán durante 15 semanas en lugar de en Japón por razones económicas, la de la crucifixión fue una de las escenas más duras de realizar en un rodaje en general bastante complicado por los lugares elegidos y las condiciones del terreno, costas rocosas, ensenadas, localizaciones montañosas y aldeas enlodadas, que recuerdan mucho a los escenarios de clásicos nipones como Los siete samuráis (1954) de Kurosawa.