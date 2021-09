Miguel Poveda presenta su nuevo tema 'El múndo al revés'. La canción formará parte de la banda sonora de Sevillanas de Brooklyn (2021), una película participada por RTVE, protagonizada por Carolina Yuste y Sergio Momo (Élite), que llegará a los cines el próximo 17 de septiembre. La voz del cantaor flamenco podrá escucharse en una de las escenas centrales del filme, momento clave en la historia de amor de sus protagonista.

'El mundo al revés' gira entorno a los valores centrales de la película, como son la familia, el amor y las raíces. "A veces la vida te demuestra quien es tu gente / hoy la soledad no va a quedarse para siempre / he vuelto a luchar sin descender / con ganas de sentirnos más valientes / y quitarnos la costumbre / de vivir la incertidumbre", se escucha en la canción.

Una banda sonora de lujo con ¡sevillanas en inglés!

La artista Vanesa Martín también forma parte de la banda sonora de Sevillanas de Brooklyn. La canción se títula 'Paso a dos' y en ella también ha trabajado el artista gaditano Riki Rivera, responsable de las composiciones musicales del filme, entre las que se encuentra la genuina sevillana en inglés 'We are gonig to learn', (Letra y Música: Riki Rivera). Además, en la cinta también podremos escuchar los temas 'Love is not for sale tonight' (Letra: Gerónimo Rauch Música: Riki Rivera); 'Nothing is imposible with love' (Letra y Música: Gerónimo Rauch y Riki Rivera); o la sevillana 'Qué suerte la mía' (Letra y Música: Riki Rivera y Violeta Arriaza).