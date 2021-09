La emisora ​​pública italiana, Rai, ha anunciado la búsqueda de la ciudad anfitriona para el Festival de Eurovisión 2022. La televisión organizadora seleccionará la sede de la 66ª edición del certamen mediante un proceso de licitación, y atendiendo a una serie de criterios establecidos por la Unión Europea de Radiodifusión.

La localidad eurovisiva debe cumplir, entre otros requisitos, con: tener un aeropuerto internacional a no más de 90 minutos de la ciudad, capacidad para hospedar a m ás de 2.000 personas y u na infraestructura para albergar el escenario y demás espacios del festival, como el Eurovision Village o Euroclub.

Más de tres décadas después, Italia acogerá de nuevo Eurovisión gracias al triunfo de la banda de rock Måneskin con el tema "Zitti e buoni". La última vez que el certamen se organizó en suelo italiano fue en 1991. Ese año la sede eurovisiva fue Roma tras el triunfo de Toto Cutugno y el tema "Insieme: 1992", el año anterior en Zagreb. Nápoles se convirtió en la primera ciudad italiana en celebrar el festival en 1965 tras la victoria de Gigliola Cinquetti con "Non ho l'età".

Las ciudades interesadas en acoger el festival en mayo de 2022 tienen hasta el lunes 12 de julio (a las 23:59 CEST) para presentar su solicitud formal a la Rai. Ésta comunicará la ciudad anfitriona en agosto, tras estudiar detenidamente todas las ofertas.

¿Quiénes serían los maestros de ceremonia?

Según afirmó el director de Rai 1, Steffano Coletta, había pensado en Raffaela Carrà como perfecta maestra de ceremonias para el Festival de Sanremo y Eurovisión 2022. Sin embargo, la repentina muerte de la diva italiana el pasado 5 de julio ha truncado los planes del responsable de la televisión organizadora.

Amedeo Sebastiani es el nombre que suena con más fuerza para presentar Eurovisión 2022. Más conocido como "Amadeus", ha sido el presentador de las últimas dos ediciones del Festival de San Remo, además de director y director artístico. Además es uno de los rostros más populares de la RAI. Junto a él, podríamos ver a su escudero en San Remo, el cómico Rosario Fiorello, que pondría la nota de humor a la gala.

Amadeus, director y presentador de la 71 edición de Sanremo RAI

En cuanto a artistas femeninas, no sería extraño ver a Elisabetta Canalis, que ha presentado el Festival de San Remo en dos ocasiones (2011 y 2012). Es una actriz, modelo, showgirl y celebrity conocida internacionalmente y ha participado en algunos programas estadounidenses, como Dancing with the Stars y The Ellen DeGeneres Show.

Elisabetta Canalis, durante la Milán Fashion Week el 20 de febrero de 2020. GTRES Gigi Iorio

Maria de Filippi tiene muchas papeletas para ser maestra de ceremonias. Ha sido jurado en talents musicales de Canal 5 como Italia's Got Talent y Tu sí que vales y co-presentó San Remo en 2009 y 2017, emitido en Rai 1. Otra mítica presentadora de RAI y del certamen de Sanremo es Antonella Clerici.

No puede faltar la presencia de iconos italianos del festival, como los dos primeros ganadores, Gigliola Cinquetti y Toto Cutugno, Umberto Tozzi (bronce en 1987) o los candidatos más recientes Il Volo, Francesco Gabbani, Mahmood o Antonio Diodato. Tal vez sería una ocasión única para ver de nuevo en el escenario a Al Bano y Romina Power (representantes de Italia en 1976 y 1985). Laura Pausini, ganadora de San Remo en 1993 con "La soledad", podría aparecer en la ceremonia.

03.11 min Eurovisión 2019 - Italia: Mahmoud canta "Soldi" en la final

En cuanto a las apariciones estelares, sería un lujazo contar con Sophia Loren. La doble ganadora del Oscar es una leyenda viva y una de las mayores personalidades de todos los tiempos que ha exportado Italia.