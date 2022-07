Lola Indigo concede una entrevista al programa Corazón para responder a la avalancha de críticas que ha recibido por redes sociales esta semana. ¿El motivo? Estas palabras: "Eres la próxima Lola Bunny de España para Space Jam”. Una frase muy deseada por la artista, pero que también se ha convertido en la frase de la discordia. Hace unos días, la cantante quiso compartir con sus fans un vídeo del momento en el que le anunciaban que iba a cumplir su sueño, ponerle voz a uno de sus personajes favoritos. Ante el nuevo reto en su carrera, el de ser actriz de doblaje, reaccionaba emocionada y con lágrimas en los ojos.

En seguida, la publicación de la artista se hizo viral en redes sociales, con un sinfín de felicitaciones de sus fans, que la apoyan incondicionalmente en todos sus pasos. Sin embargo, como cualquier cosa que se convierte en tendencia, también llegó a ojos de haters y de personas que ni la adoran ni la odian, pero que sí son críticas con su trabajo.

Las redes bombardearon a Lola Indigo acusándola de intrusismo laboral , y la buena noticia pasó a quedar empañada por la polémica. Muchos la acusan de aceptar el trabajo pese a no ser una profesional del doblaje . Y aquí es cuando se abre el eterno debate: ¿es lícito entonces que actores y cantantes presentasen programas de televisión sin ser periodistas?, ¿está bien que los influencers sean contratados como actores en reconocidas series?, ¿por qué famosos que no son cantantes sacan singles con la ayuda del tan cotizado Autotune? La realidad actual es que las líneas divisorias que separan un arte del otro se están disolviendo , y esto se convierte en motivo de debate en redes sociales. Mira con detalle los comentarios que recibió .

"Yo no he caído en el mundo siendo Lola Índigo”

La cantante no cree en el intrusismo y se reafirma: “Tengo que decir que yo no le he quitado a nadie el sitio, porque no creo en el intrusismo”. La artista admite que le hacía mucha ilusión hacerlo, “y seguramente a la chica que dobló el tráiler también… pero yo no he caído en el mundo siendo Lola índigo.”

Todo el sueño y la ilusión de la ex triunfita se ha empañado para convertirse en una pequeña pesadilla. “Me siento mal, abandonada, me siento sola e incluso despreciada porque le he dedicado mucho cariño a una persona a la que cuidaba y de repente esa persona ha desaparecido de mi vida”, confiesa.