La cinquena onada es dispara a Catalunya amb més de 5.000 contagis

La cinquena onada del coronavirus a Catalunya ja és una realitat. En un dia s'han confirmat 5.000 contagis, una xifra que es troba en nivells de novembre, com en la segona onada. Els indicadors de la pandèmia també empitjoren. El risc de rebrot i la velocitat de transmissió continuen disparades. Als hospitals hi ha un repunt d'ingressos tot i que les UCI es continuen buidant.

Encara que per al col·lectiu de persones joves pugui ser més difícil passar la malaltia de manera greu, no implica que la situació no sigui preocupant . En aquesta onada, el punt calent serà l'atenció primària. Clara Prats , investigadora del grup Biocom de la UPC , explica que la primària ja ha estat en " primera línia " durant tota la pandèmia i que a més ara tenen l'afegit de " portar el pes de la vacunació ".

Resposta massiva per vacunar-se

Per canviar aquesta tendència epidemiològica, el departament de Salut ja ha obert la vacunació a tots els majors de 16 anys. L'anunci va suposar una allau de demandes de cita prèvia que han omplert els centres d'atenció primària i també la pàgina web habilitada del departament de Salut.

Al web, cues virtuals de gairebé 15 minuts amb més de 60.000 usuaris a la vegada per accedir al sistema. Aquesta quantitat de demandes va generar alguns moments de saturació en els quals no es podia realitzar cap tràmit sobre les cites, tampoc en el número habilitat del 061.

Des de Salut demanen paciència en el procés per demanar cita. Per facilitar que els més joves s'immunitzin contra el coronavirus, alguns centres d'atenció primària ofereixen vacunar-se sense cita prèvia, si la quantitat de vials ho permet. També s'habilitaran unitats mòbils a través d'autobusos del Banc de Sang i de la SEAT on també serà possible vacunar-se sense necessitat de cita.