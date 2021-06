Hay que tener en cuenta que en internet podemos leer muchas cosas y esto puede llevar a malentendidos. Ante cualquier duda sobre lo que le pueda pasar a nuestra mascota, nadie mejor que un veterinario puede contarnos qué le pasa o qué podemos hacer. En esta ocasión hemos hablado con Jose Zafer, un veterinario que está siendo viral en la plataforma de Tik Tok, y nos ha aconsejado qué podemos hacer para ayudar a nuestros peludos a sobrevivir a este calor que llega en los meses de verano.

Si nuestra casa tiene aire acondicionado es importante que no le dé directamente, tal y como nos pasaría a nosotros, para evitar que le produzca algún daño. Nunca dejarlo en el coche , aunque se baje un poco la ventanilla, dado que es un lugar que se calienta muy rápido y puede alcanzar temperaturas que no beneficien para nada a nuestra mascota.

En estos casos, es mejor hacerle caso al sentido común: ¿qué hacemos los humanos cuando tenemos calor? En primer lugar, hidratarnos. Pues con ellos igual: un cuenco de agua cerca, su bebedero, que sea limpia, esté fresquita y renovarla es lo ideal . Si vemos que vamos a estar mucho tiempo fuera de casa sería recomendable poner un cubito de hielo, pero no pasarnos con él dado que podemos causarle un problema si bebe agua muy fría.

Se recomienda sobre todo y si tenemos cerca un parque, que paseen más por zonas de césped debido a que no se calienta tanto como las aceras. Llevar una botellita de agua para que pueda beber cada vez que lo necesite es fundamental para mantenerlos fresquitos y que no sufran. Se debe evitar también salir en las horas donde da más el sol, a ser posible por la mañana temprano o por la tarde cuando ya refresca y es más de noche.

Tal y como nos explica Jose Zafer, puedes aplicar la regla de los cinco segundos . En zonas donde el calor aprieta mucho y nos puede jugar malas pasadas, puede que el suelo y el alquitrán de las carreteras cercanas les cause daño en las almohadillas. Si nosotros ponemos la mano y vemos que aguantamos bien la temperatura pasados los cinco segundos, es un sitio seguro por donde podremos sacarlos a pasear.

¿Playas para perros sí o no?

Cada vez son más los sitios donde nos podemos hospedar con nuestras mascotas si decidimos llevarlas de vacaciones con nosotros. Uno de esos lugares son las playas, en las cuales, si a tu peludo le gusta el agua, se puede volver loco de contento. Pero, ¿sabes que debes tener determinados aspectos en cuenta?

‘’Hay que asumir determinadas precauciones con ellos: vigilar la bandera en caso de que haya muchas olas, estar pendientes para evitar sustos… y muchos perros no saben nadar perfectamente, algo que damos por hecho cuando entran en el agua’’, nos informa el veterinario.

Le debemos dar agua dulce si vamos a la playa Le debemos dar agua dulce si vamos a la playa Raquel Arocena Torres

No dejarles beber agua del mar también es sumamente importante: puede que se equivoquen o que no la diferencien y que la consuman les acarrea una diarrea, gastroenteritis… no les sienta bien. Por lo que es importante llevar agua dulce y que beban si los notamos con sed. Cuando lleguemos a casa después del paseo y el baño en el mar, es recomendable darles una ducha para quitarles los restos de sal y arena y estar muy pendiente de sus oídos.

Tal y como nos pasaría a nosotros, si el agua se queda estancada dentro, puede causarle una otitis. Si a pesar de tener todo el cuidado, vemos que a los días siguientes ladean la cabeza, se rascan las orejas y los notamos molestos, es mejor llevarlos al veterinario cuanto antes. Una sombrilla, hacerles un huequito donde esté más fresquita la arena… con estos aspectos en cuenta se puede disfrutar perfectamente de un día de playa.