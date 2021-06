Llevamos meses escuchando hablar de este rumor. Fue el diario británico The Mirror el primero en sacarlo a la luz: alguien había conquistado el corazón de Brad Pitt tras su interminable divorcio y sus guerras judiciales con Angelina Jolie. ¿Y de quién se trataba? De la mismísima Andra Day. Según el artículo, la estrella de Hollywood se habría quedado prendado cuando la vio por primera vez durate la gala de los Premios Oscar de este año. Él fue uno de los presentadores, mientras que ella estaba nominada en la categoría de Mejor Actriz por su interpretación en Los Estados Unidos contra Billie Holiday. Desde aquel entonces, no les hemos visto juntos, ni tampoco ninguno de ellos se ha querido pronunciar al respecto... hasta ahora. Harta de que se rumoree sobre su vida privada, Andra Day tiene algo que decir. ¿Qué hay de verdad en esta historia?

Según la versión de la artista, nada de nada. Day, que ha asistido este fin de semana a la gala de los Premios Bet 2021, ha atendido a los medios que también se han interesado por su supuesta relación con Brad Pitt. "Oh dios mío, cariño, básicamente porque nunca nos hemos conocido", asegura sorprendida por la imaginación de la gente y su capacidad a la hora de inventar historias. "No estamos saliendo ¡Ni siquiera nos conocemos! Es ridículo, alguien que estuviese aburrido ese día se ha encargado de propagar esto", sentencia.

A pesar de no haberse conocido en persona, Andra Day solo puede decir cosas buenas acerca del protagonista de la película Érase una vez en Hollywood. "Es genial, muy talentoso, maravilloso", añade. La noche no pudo terminar mejor para la artista, que se llevó a casa el premio BET 2021 a Mejor Actriz.

Sus problemas con la pornografía y el sexo

No fue fácil para ella, pero lo hizo igualmente. Andra Day confesó en una entrevista para la revista InStyle sus adicciones del pasado. Un problema que, afortunadamente, ella ya ha superado. La actriz no quería que su interpretación de Billie Holiday fuera sexualizada de ninguna manera. "Había salido de algo en mi propia vida: lidiar con la adicción a la pornografía y la adicción al sexo", reconocía en junio. "Estoy siendo muy, muy sincera contigo porque no soy la única", añadía, consciente de la importancia de dar visibilidad al problema.

La actriz y cantante Andra Day INSTAGRAM

