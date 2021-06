Es una de las mujeres con más talento de la historia del cine, la actriz de los mil acentos ( y todos perfectos) y el gran imán para la taquilla y los premios. Pero Meryl Streep es además una persona comprometida con los derechos de las mujeres, con la igualdad, con la inclusión. Y una diva, sí, pero con un gran sentido del humor que le permite hacer comedia (y ha demostrado que la hace muy bien) y, además, reírse hasta de sí misma. Lo demostró delante de todo el planeta cuando recogió el Oscar por su papel de Margarett Thatcher en la pelíucla La dama de hierro, en 2011. "Cuando escuché mi nombre, tuve la sensación de que medio Estados Unidos decía: ‘¡Oh, no, ella otra vez! ¿Vamos, por qué? Ella… ¿otra vez?".

Meryl Streep en el Festival de Cine de Venicia de 2018. Gtres

La ovación fue enorme, el público se entregó, como hizo ella cuando escuchó a Patricia Arquette tras recoger su Oscar por Boyhood. "A todas las mujeres que han dado a luz y pagan sus impuestos ha llegado el momento de tener el mismo salario (que los hombres) y los mismos derechos para las mujeres en Estados Unidos". Las palabras de Arquette le llegaron al corazón. Ella, feminista declarada, es miembro activista de Equality Now (Igualdad Ahora) y ha intervenido con la ONU en casas humanitarias. "Mujeres, no os preocupéis por vuestra apariencia. Vuestra fuerza está en lo que os hace diferentes o especiales".

Es gran estrella pero ha sabido manejar su vida personal y mantenerla en la privacidad. A Meryl Streep se la nombra para hablar de sus películas, de sus interpretaciones, de sus premios. Es la actriz que todos los directores quieren en sus películas y en Hollywood se dice que "ninguna otra actriz nacida antes de 1960 puede conseguir un papel a menos que Meryl lo haya rechazado antes”.

Meryl Streep empezó su carrera a principios de los años 70. Gtres

Mary Louise Streep nació en Summit, Nueva Jersey (EEUU) el​ 22 de junio de 1949. ​Debutó en las tablas con The Playboy of Seville en 1971, pegó el salto a la televisión con The Deadliest Season y aterrizó en el cine en 1977 con Julia. En 1978 recibió su primera nominación al Oscar, fue por The Deer Hunter. Desde entonces empezó a sumar: atesora 21 nominaciones al Oscar, más que ninguna actriz o actor en la historia del cine, y lo ha ganado en tres ocasiones: por sus papeles en Kramer contra Kramer (1979), La decisión de Sophie (1982) y La dama de hierro (2011).

01.08 min Antes de ser la Dama de Hierro, Meryl Streep ha sido la Dama del Cine. La más nominada de la historia de Hollywood, con 17 candidaturas al Oscar, consiguió anoche su tercera estatuilla.

Pero ha tenido otro gran premio: el reconocimiento del público. Y lo ha protagonizado cintas inolvidables que han dejado una huella enorme, como La mujer del teniente francés, Silkwood, Memorias de África, Un llanto en la oscuridad, Postales desde el filo, Los puentes de Madison, Adaptation, El diablo se viste de Prada, La duda, Agosto. En 2003 volvió al teatro con La gaviota, tras 20 años de ausencia, y en 2004 hizo papel especial en Angels in America, de HBO, con el que se llevó otro Emmy. "Hay algunos días en los cuales yo pienso que estoy sobrevalorada. Pero hoy no", dijo. En 2008 le dieron el Premio Donostia.

01.19 min El Festival de cine de San Sebastián se suma a la historia del cine al entregar el preimo Donostia a la actriz.

Los Oscar eclipsan, pero hay que destacar que tiene 31 nominaciones a los Globo de Oro y lo ha ganado en ocho ocasiones, dos premios SAG, dos premios BAFTA.... En 2010 fue reconocida con la Medalla Nacional de las Artes por parte de Barack Obama. "Tienes que seguir haciendo lo que haces. Es la lección más importante que he aprendido de mi esposo, él siempre dice: Sigue adelante, empieza por empezar".

Solo ella convence a la crítica especializada y al gran público. Es capaz de hacer El ladrón de orquídeas y El diablo se viste de Prada, película con la que elevó a los altares al personaje de Miranda Priestly, inspirada en la temida Anna Wintour, la todopoderosa jefa del Vogue americano. Y eso que ella 'pasa' literalmente de la moda. "Ya no tengo paciencia para algunas cosas, no porque me haya vuelto arrogante, sino simplemente porque llegué a un punto de mi vida en que no me apetece perder más tiempo con aquello que me desagrada o hiere".

Meryl Streep y su marido, el escultor Don Gummer en la gala de los Oscar 2014. Gtres

Ella tiene otras prioridades, como la familia. Su marido es el escultor Don Gummer, con quien se casó tras la muerte en 1978 de su anterior pareja, John Cazale, que tenía cáncer óseo. Meryl Streep tiene un hijo músico, una hija actriz y dos hijas modelo; la menor nació justo cuando ella acababa de cumplir los 42 años de edad. "La maternidad tiene un efecto muy humanizante. Todo se reduce a lo esencial”.

Es una detractora de la cirugía estética. Ella se ha hecho sus arreglitos, pero sin pasarse. "Debes aceptar que envejecerás. La vida es valiosa y cuando has perdido a mucha gente, te das cuenta de que cada día es un regalo". Quizá por eso, por aceptar su edad, logra esa serenidad y esa fuerza (física y mental) para convencer con sus interpretaciones. "Que nadie me arrebate las arrugas de mi frente, conseguidas a través del asombro ante la belleza de la vida; O las de mi boca, que demuestran cuánto he reído y cuánto he besado; Y tampoco las bolsas de mis ojos: en ellas está el recuerdo de cuánto he llorado. Son mías y son bellas".

Meryl Streep vive entregada a sus fans. Gtres

Se declara una lectora compulsiva y una de sus máximas es mens sana in corpore sano. "Si tienes un cerebro, estás obligado a usarlo”, dijo en una ocasión, y en otra dejó claro sus principios. "No confundas tener un título universitario con tener educación. El título es un papel, educación es responder cuando te dan los buenos días”. Hoy sopla las velas de la tarta con los suyos, deseando volver a la normalidad para retomar su agenda, repleta por cierto. El último Oscar lo ganó hace 10 años, ¡ya es hora de que llegue el cuarto!