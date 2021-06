Després de 15 mesos d'inactivitat i incertesa l'oci nocturn torna a obrir aquest dilluns 21 de juny, pocs dies abans de la revetlla de Sant Joan. Fecasarm (Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals) celebra que finalment el Govern permeti la reobertura i es preparen per tornar a la càrrega aquest estiu.

Segons el protocol que va aprovar Catalunya sobre la reobertura de discoteques, a les sales s'hi permetrà ballar sense distància ; això sí, duent la mascareta ben posada i sense la possibilitat de consumir alhora. També hi haurà limitacions d'aforament: al 50% de la capacitat del local i al 100% a l'exterior i s'hauran de garantir altres mesures, com la desinfecció contant. Les discoteques de més de 500 metres quadrats hauran de perimetrar la pista de ball i les més petites no ho hauran de fer, indiquen des de la Fecalon. Els establiments de més de 500 m² hauran de fer venda anticipada d'entrades per tenir un control de la traçabilitat de totes les persones que entrin. Ho hauran de guardar durant un mes. Els locals més petits podran fer el registre de forma manual i no caldrà la venda anticipada. Obriran fins a les 3:30 h de la matinada.

Algunes sales no poden obrir encara

Les sales de concerts de Catalunya, entre les quals Razzmatazz, asseguren que hauran de romandre tancades si no es flexibilitzen més les restriccions sanitàries. L'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) ha demanat a les autoritats sanitàries que siguin encara més permissives en el relaxament de les mesures. En cas contrari, diuen que aquelles sales que no puguin separar la zona d'hostaleria de la de ball afegiran un 16è mes consecutiu sense poder obrir.

Carmen Zapata, presidenta de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), adverteix que no es tracta d'una reobertura real perquè no podran obrir ni la meitat de sales de l'oci nocturn. Critica que la gran majoria no pot complir els requisits que posa Salut per aquesta reobertura.

06.06 min Cafè d'idees - Carmen Zapata (ASACC): "No és una reobertura"

En aquest sentit, l'ASACC no entén com el Departament de Salut no aprofita els recursos dels que disposa per fer una obertura realista i respectuosa amb l'activitat de les sales de música. En aquest context, ha apuntat que els assajos de la Sala Apolo, el Palau Sant Jordi i La Mirona han demostrat que "és viable fer-ho amb unes mesures molt diferents a les publicades i que provocaran que sigui sent més atractiva una festa improvisada al carrer que assistir a una sala".