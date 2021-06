Un estudi avala poder transportar vacunes d'ARN missatger ja preparades sense risc

Investigadors de l'Hospital del Mar i la Universitat Pompeu Fabra han comprovat que és factible poder transportar les vacunes d'ARN missatger contra la covid-19, Pfizer i Moderna, un cop ja preparades. En principi, el protocol estableix preparar les xeringues en el mateix punt de vacunació per no afectar el vector que utilitzen. Segons aquest estudi, els vaccins es mantenen estables durant mínim 3 hores a temperatura ambient i si les condicions de moviment són com les d'una carretera normal.



L'estudi s'ha fet conjuntament entre el Servei de Farmàcia de l'Hospital del Mar i el Grup de Recerca Neurofarmacologica-Neurophar de la UPF. La idea sorgeix del procés de vacunació del personal sanitari al mateix hospital, durant el mes de gener. Es va demanar a la subdirecció general de Promoció de la Salut de la Generalitat poder preparar les xeringues en cambres de flux laminar horitzontal, que són uns espais de treball que eviten l'entrada de microorganismes que puguin contaminar la mostra.

Experiment amb vials rebutjats

Les vacunes es van preparar amb vials retornats al Servei de Farmàcia del centre que no es podien utilitzar en haver perdut la traçabilitat microbiològica. Es tracta doncs de vacunes que no s'han pogut administrar perquè, segons el protocol, han de descartar-se sis hores després de la retirada del primer vial si es troba a temperatures entre 2 i 25°.

Aquestes vacunes es van dividir en tres grups. En el primer es van deixar sense moviment a temperatura ambient de 21° durant 3 hores. En el segon grup, mantenint les condicions, se les va sotmetre a un moviment suau com el de transport per carretera. En l'últim grup, el moviment va ser d'agitació massiva intermitent. Finalment es va comparar aquestes vacunes amb un grup acabades de descongelar.