Buika: "Canto para no volverme loca y compongo para no odiar"

Nuestra invitada nació en Palma de Mallorca, su música se impregnó de sonidos de diferentes lugares del mundo. Jazz, boleros o funk, son algunos de los ritmos que interpreta. Sus trabajos han sido nominados en numerosas ocasiones a los Grammy Latinos llegando a obtener uno de estos galardones. El 26 de junio arranca en España su nueva gira, ella es Buika y ha estado en el programa de RNE, De pe a pa.

Chabela Vargas le enseñó muchas cosas

Está de vuelta en nuestro país, aunque lleva diez años viviendo en Miami: "La vida no me ha cambiado mucho, vivo en el estudio, y ha cambiado en el sentido de que ya no paso frío. Da igual donde vivas porque para trabajar tienes que coger el avión. Me gusta la vida nómada. Las raíces pueden estar en muchos sitios. No todas las raíces vienen de la tierra":

Chabela Vargas le enseñó muchas cosas: "me pilló una vez llorando porque lo había dejado con una pareja y me dijo: que una mujer no sepa estar sola es un problema para la sociedad. Y lo traslado a todos los seres humanos, deberíamos tener un rincón un lugar para poder ser nosotros mismos. En soledad la huella sale, redescubrirte en soledad", ha confesado a Pepa Fernández.