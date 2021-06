Una dona de 38 anys es troba ferida molt greu a l'UCI de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa després de ser atacada amb un ganivet per la seva parella aquest dimarts al vespre a Amposta.

Cap a les vuit del vespre la policia local va rebre la trucada d'una veïna alertant dels crits d'auxili de la víctima, que vivia amb el suposat agressor en un pis del carrer Ramon Sales. La dona va ser trobada estesa enmig d'un bassal de sang al replà davant del domicili. Presentava múltiples ferides d'arma blanca al pit i al ventre. Un cop estabilitzada per efectius del SEM, va ser traslladada a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, on ha estat operada d'urgència i es troba molt greu a l'UCI.

L'home es va intentar desfer del ganivet

La seva parella sentimental, un home de 70 anys, es va mantenir a l'interior del pis. Des d'allí dins va intentar desfer-se del ganivet que hauria utilitzat per atacar la seva exparella i la camiseta que portava tacada de sang. Els va tirar al terrat d'un veí i van poder ser recuperats posteriorment. Després de diversos requeriments va acabar sortint uns deu minuts després per la porta amb les mans enlaire i va ser detingut per temptativa d'homici per agents dels Mossos, en col·laboració amb la policia local.