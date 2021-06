Cafè d'idees - Pau Juvillà: "Ens preocupa moltíssim l'ampliació de l'aeroport"

Pau Juvillà, diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa del Parlament, ha mostrat la seva preocupació per la possible ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Ha criticat que augmentaria la contaminació, afectaria una zona molt delicada ecològicament i afavoriria un model econòmic de "monocultiu de turisme" que la pandèmia ha demostrat ser fallit.

Els indults són una llibertat condicional

El diputat de la CUP ha definit els possibles indults que vol aplicar el Govern de Sánchez com una "llibertat condicional", i no comparteix la seva aplicació. Ha recordat que hi ha moltes persones represaliades, esperant judici (com ell mateix) i aquesta fórmula no resol el problema de fons ni el conflicte polític. També ha destacat que si l'indult permet sortir Junqueras de la presó i ha de seure a la taula de diàleg seria una bona notícia.