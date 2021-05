¿Cómo superar el miedo a hablar en público?

Glosofobia, así se llama el miedo a hablar en público. Conseguir vencerla es abrirnos puertas en cualquier área de nuestra vida porque algún momento tenemos que hablar delante de otras personas ya sea para dar una charla, en una reunión de trabajo, en una exposición en el colegio o en ambientes más distendidos con amigos y familiares.

Quienes tienen miedo a hablar en público se dedican a anticipar todo lo peor que puede pasar, ven el escenario más catastrófico y sufren tanto que ni siquiera llegan a exponerse. ¿Me quedaré en blanco? ¿Y si me hacen una pregunta que no sé contestar? ¿Se me notará que estoy nervioso? Cuando alguien tiene glosofobia lo que hace es visualizar todo lo que puede salir mal y eso le genera tanta ansiedad que le lleva a evitar la situación.

Una experiencia traumática, una conducta más tímida o la falta de confianza son algunas de las causas que pueden ocasionar ese miedo. Por suerte, cualquiera de estas áreas se pueden entrenar. La psicóloga Patricia Ramírez nos ofrece en ‘Para Todos La 2’ tres consejos para vencer el miedo a hablar en público.

1. Prepárate ¿Qué puedes preparar antes de hablar en público? Conocer el lugar en el que vamos a hablar, las diapositivas que vamos a utilizar, el ritmo del discurso, las pausas, la ropa que vas a llevar… cuanto más control tengas sobre lo controlable, más confianza vas a tener.

2. Visualiza tu éxito Las personas con miedo a hablar en público se dedican a visualizar todo aquello en lo que pueden fracasar y generan expectativas negativas a las que luego no se quieren enfrentan. Sin embargo, puedes visualizar todo aquello que te va a salir bien como, por ejemplo, conectar con el público, tu sonrisa, estar a gusto, sentirte seguro… Tu cerebro tomará esa imagen como algo real y cuando te enfrentes a la situación, tendrás la sensación de haber tenido éxito hablando en público.