Les víctimes mostren la seva decepció per la sentència

L' endemà de conèixer la condemna de l’Audiència Nacional dels tres acusats dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils, l'impulsor de la Unitat d’Atenció i Valoració als Afectats per Terrorisme, Robert Manrique, ha dit al Cafè d’Idees de Radio 4 i La 2, que les víctimes estan decebudes perquè no se les ha reconegut.

“☕ Robert Manrique, impulsor de la Unitat d'Atenció i Valoració als Afectats per Terrorisme, subratlla que hi ha persones molt afectades a les que no se'ls ha reconegut com a víctimes de terrorisme per no trobar-se al lloc dels fets | @robmanrique @UAVAT_ @RTVECatalunya pic.twitter.com/h8xkTArvJK“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 28, 2021

Les seqüeles psicològiques de la tragèdia Gairebé 4 anys després dels atemptats, algunes de les víctimes d’aquella tragèdia encara no gosa tornar a trepitjar les Rambles. La furgoneta dels terroristes li va passar a tocar, i va veure morir als seus braços una de les víctimes. A ella no la reconeixen com a tal tot i les seqüeles que encara arrossega. Condemnats a penes de fins a 53 anys de presó als tres acusats del 17-A

Les víctimes, les grans oblidades En la sentència, la Sala Penal de l’Audiència Nacional recrimina precisament als jutges que es van encarregar d’investigar els atemptats del 17-A, que “les víctimes hagin estat les grans oblidades durant la instrucció”. El Tribunal reivindica, en aquest sentit que mereixen el reconeixement, tan econòmicament com per “l’essencial dret a la memòria històrica”. 03.00 min Coneix el contingut de la sentència del 17-A