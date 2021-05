Fa ja un any que Nissan posava fi a un projecte amb 100 anys d'història. La companyia nipona anunciava el 28 de maig que tancava les seves fàbriques de Barcelona, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca, argumentant que no eren competitives.

Els treballadors es van oposar fermament a la decisió i van acusar l'empresa de "deixar morir" les plantes catalanes. Després de 95 dies de vaga i protestes, Nissan va accedir a retardar el tancament fins a finals del 2021 i engegar una taula de reindustrialització per buscar un substitut, que encara, avui dia, està en funcionament.

Nissan va justificar el tancament per la baixa producció de les fàbriques , que no veien prou competitives. La decisió de marxar de Catalunya s'emmarcava en els canvis a l'aliança entre Renault, Nissan i Mitsubishi, que es reparteixen zones geogràfiques d'influència i el lideratge en determinats segments del mercat i tipus de vehicle per reduir en un 40% els seus costos. La decisió implicava que la francesa Renault sigui l'encarregada del negoci a Europa. Nissan pretenia centrar-se en el negoci a la Xina, Amèrica del Nord i el Japó, mentre que Mitsubishi liderarà l'aliança al sud-est asiàtic i Oceania.

La incertesa continua

Un any després, les incerteses sobre qui substituirà Nissan a Catalunya continuen. Després de 10 reunions, la comissió de reindustrialització -formada per Nissan, la Generalitat, el govern espanyol i els sindicats- ha rebut 17 projectes de 13 empreses. Alguns dels interessats són el fabricant belga Punch, o un hub de 10 empreses liderades per la catalana QEV i les sueques Inzile i Volta. Entre els inversors que s'han acostat a la mesa no hi ha cap planta de bateries.



El 7 de juny hi ha la pròxima reunió, en la qual es començarà a decidir quins projectes compleixen els requisits necessaris per continuar en el procés, que s'hauria d'acabar abans de l'octubre.