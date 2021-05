Llum verda a la prorroga dels ERTO fins al 30 de setembre

El Govern aprova aquest dijous en un Consell de Ministres extraordinari la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre. Aquest dimecres assolia un acord 'in extremis' amb els agents socials.

01.11 min El Consell de Ministres aprova la prorroga dels ERTO

El punt que ha possibilitat l'acord és que no es castigarà a les empreses que mantinguin treballadors en ERTO, però sí que es premiarà a les companyies que reincorporin a algun dels 600 mil treballadors que queden a tot l'Estat.

L’executiu central pagarà una part més gran de la seguretat social per aquells treballadors que s'incorporin a l'activitat, en concret fins a un 95 per cent en empreses de menys de 50 treballadors. Mentre que pels que es mantinguin en un ERTO assumirà el 85 per cent del pagament com a màxim.

A Catalunya, en total, les ajudes seran per a 120.000 persones. Per empresaris i sindicats, l'acord és una manera de facilitar el retorn a l'activitat econòmica i, sobretot, de protegir els sectors més afectats que no tenen o estan en vies de recuperar la seva activitat.

Exoneracions a partir del 60% La nova pròrroga manté bàsicament el mateix esquema de protecció a empreses i treballadors. Les exoneracions de les cotitzacions aniran des del 60% al 100%, concentrant-se les més altes en la reincorporació de treballadors a l'activitat.

Tres modalitats d’ERTO Es mantenen les tres modalitats d'ERTO: els destinats als sectors 'ultraprotegits' i a les empreses vinculades a la seva cadena de valor; els ERTO d'impediment de l'activitat, i els ERTO de limitació, els dos últims pensats per a restriccions administratives temporals per frenar la covid com són la reducció d'aforaments o prohibició d'obertura, per exemple).

Ultraprotegits Pels sectors ultraprotegits i la seva cadena de valor d'empreses amb menys de 50 treballadors les exempcions a la Seguretat Social dels treballadors que segueixin en ERTO aniran reduint-se del 95% al 70% progressivament fins al setembre. En el cas de les empreses amb més de 50 treballadors, el percentatge d'exempció anirà del 85% inicial al 60% del setembre. En la llista d'activitats ultraprotegides s'inclouen tres nous sectors (confecció d'altres peces de vestir i accessoris; comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies, i activitats de fotografia), i surten cinc: arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes; fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic; comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats; transport espacial, i lloguer de mitjans de navegació.

ERTO de limitació i d’impediment En el cas dels ERTO de limitació d'activitat, les exoneracions empresarials a la Seguretat Social seran del 85% al juny i juliol i del 75% a l'agost i setembre si l'empresa té menys de 50 treballadors. Si té més, seran del 75% al juny i juliol i del 65% a l'agost i setembre. Per als ERTO d'impediment, les exoneracions seran del 100% en les empreses de menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 o més treballadors en plantilla.

El manté la clàusula de salvaguarda de l’ocupació La pròrroga mantindrà el compromís de manteniment de l'ocupació, així com la prohibició a les empreses que facin ERTO d'acomiadar, interrompre contractes temporals, repartir dividends i realitzar hores extraordinàries i externalitzar activitat. Els treballadors afectats per ERTO continuaran tenint accés a la prestació sense període de carència, no els computarà el període consumit fins a gener de 2022 i la prestació equivaldrà al 70% de la base reguladora, com fins ara.