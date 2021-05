El Procicat aprova el pla per permetre la reobertura de les discoteques

El Procicat ha donat el vistiplau al pla elaborat amb el sector de l’oci nocturn que ha de servir de referència per la reobertura de les discoteques. Inclou una sèrie de normes per a reduir el risc de contagi de COVID-19 com l'ús de màscara i la prohibició de consumir en la pista de ball. De moment encara no hi ha una data perquè aquest tipus d’establiments puguin obrir portes donat el Govern està pendent que el Ministeri aixequi l’ordre de tancament vigent que s’espera que pugui produir-se abans de l’inici de l’estiu.

“�� La portaveu del Govern @meritxellbudo confirma que en els propers dies el Procicat aprovarà un pla sectorial de reobertura progressiu de l'oci nocturn".



��️ "Confiem que en el pròxim mes i mig el Ministeri aixequi el tancament" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/veGNZlatwH“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 11, 2021

El pla sectorial es refereix a les activitats recreatives musicals vinculades a l'oci nocturn: discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, bars musicals i karaokes.

01.00 min Sitges posa a prova la reobertura del sector de l'oci nocturn

Protocol de ventilació i control d’accés El protocol estableix normes en el control d'accés i en la higiene, així com requisits de ventilació i dels sistemes de climatització, entre altres mesures. Quant a la ventilació, es vigilarà que es pugui garantir la ventilació natural o sistemes de climatització que evitin la transmissió del virus. On només es disposi de ventilació natural, caldrà maximitzar el cabal de ventilació obrint les finestres i les portes: així, es recomana ventilar els espais amb la major freqüència possible i, com a mínim, tres vegades al dia durant 10 minuts. Començar la ventilació dues hores abans de l'obertura del local i mantenir-la en funcionament una hora després del tancament. 06.40 min Fernando Martínez: "A finals d'any esperem que es pugui tornar a ballar"

Reserva d’entrades previa però no test negatiu En locals amb un aforament superior a 500 persones serà obligatori comptar amb algun sistema telemàtic de venda anticipada i reserva nominativa d'entrades, per a facilitar la traçabilitat dels assistents en cas de rebrot, mentre que en els de menor capacitat això serà només una recomanació. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat durnat la roda de premsa de Govern que de moment no es preveu que s'exigeixi una prova negativa en un test d'antígens per poder accedir als locals. “�� La portaveu del Govern @meritxellbudo assegura que el pla de reobertura de l'oci nocturn a Catalunya no preveu "de moment" l'obligació de tenir un test d'antigen negatiu per poder accedir als locals | @RTVECatalunya pic.twitter.com/DUy4N3SPsw“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 11, 2021

Registre dels assistents Les discoteques que venguin les entrades que sobren en taquilla hauran de tenir així mateix un sistema de registre de dades d'identitat i de contacte dels qui accedeixen als locals, independentment de l'aforament d'aquests. D’aquesta manera es busca tenir controlat un eventual brot de la covid-19 als establiments.

Distància de seguretat i mascareta Els locals hauran d'aplicar mesures per a garantir que es manté la distància de seguretat en l'exterior del local si hi ha cues i exigir l'ús de la màscara. De la mateixa manera s’hauran d'establir fluxos diferenciats d'entrada i sortida. La màscara serà obligatòria durant tota l'estada dins de la discoteca i només es podrà retirar per a consumir en la barra o altres espais que no siguin la pista de ball.

Aforaments màxims Quant als aforaments, dependrà del màxim que tingui autoritzat cada local però en tot cas la xifra haurà de ser l'òptima per a garantir la seguretat de treballadors i clients, i perquè es mantinguin unes determinades distàncies entre persones.