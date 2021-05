Barcelona activa la regulació d'aforament de les platges

L’Ajuntament de Barcelona activa el control d’aforament de les platges, com a mesura preventiva de la Covid-19. Aquest protocol permet:

A partir d’aquesta setmana, el servei d’informació i sensibilització de les platges està integrat per un equip de 8 informadors, 24 controladors d’accessos i 2 coordinadors repartits en dos torns, que treballen de dilluns a diumenge en temporada mitjana de les 10 del matí a les 19 hores. En temporada alta, a partir de finals de maig, el dispositiu s’ampliarà amb un total de 22 informadors, 24 controladors d’accessos i 2 coordinadors repartits en dos torns, dilluns a diumenge de les 10 del matí a les 20 hores.

Les tasques d’aquest servei es centren en la sensibilització ambiental i seguiment i control de l’aforament de les platges, a banda de les tasques de suport operatiu a la direcció de platges.

Els informadors realitzen diàriament rondes per transmetre missatges d’informació, sensibilització i conscienciació ambiental a la ciutadania, incloent informació i recomanacions de prevenció de la Covid-19 i atenent els punts informatius instal·lats als accessos de les platges.

Des de l’inici de la temporada de bany, el 27 de març, els usuaris i usuàries poden consultar la informació d’ocupació a través de l web municipal de platges per poder triar la platja amb menys ocupació. Des de finals de març fins avui el web ha rebut 11.998 visites . Es recomana a tothom fer aquesta consulta abans del desplaçament a la platja.

El protocol d’aforament de platges

El protocol d’aforament de platges permet gestionar l’afluència de persones a partir del seguiment del nivell d’ocupació de cadascuna de les platges, per garantir que es compleixen les recomanacions bàsiques pel que al distanciament entre usuaris. El sistema d’indicadors estableix diferents fases:

Indicador verd: ocupació baixa de menys del 40%.

Indicador groc: ocupació normal, entre un 40 i un 60%.

Indicador taronja: ocupació alta, d’entre el 60 i el 80%, recomanació d’anar a altres platges amb menor afluència de persones.

Indicador vermell: ocupació molt alta de més del 80%.

El protocol preveu, en cas d’una ocupació molt alta que no permeti garantir les distàncies, fer el tancament dels accessos el menor temps possible per procedir a la redistribució d’usuaris. En cas que sigui necessari, es demanarà el suport de la Guàrdia Urbana.

Tota la informació es pot consultar al web de les platges de la ciutat on també hi ha un espai de preguntes freqüents sobre l’ús de les platges, una secció que reuneix les preguntes més habituals que fa la ciutadania al voltant de l’ús de les platges amb la resposta concreta, donant seguretat als usuaris i usuàries.