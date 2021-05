Desmarcats - Joan Cros, pilot de motocròs

Després d'haver-se proclamat Campió d'Espanya de motocròs en quatre ocasions, Joan Cros ha pogut celebrar la seva classificació per a dues grans finals del Mundial de Supercross. A més, ho ha fet als Estats Units sentint el recolzament de 80.000 espectadors.

Objectiu: Main Event

Al Mundial de Supercross un Main Event és "l'última cursa on només passen els 20 millors del món. Els espanyols que mai hem estat pioners en supercròs no celebrem guanyar, sinó arribar a un Main Event" Per a Joan Cros al "primer Main que vaig fer vaig trucar a la meva mare i a la meva nòvia plorant".