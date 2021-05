El Procicat ratifica les mesures post estat d'alarma

El Procicat ha ratificat aquest divendres les mesures en vigor a partir de la matinada del dissabte al diumenge una vegada decaigui l'estat d'alarma. Les més destacades són l'aixecament del toc de queda nocturn i també del tancament perimetral de Catalunya. A més, la restauració podrà tornar a servir sopars fins a les 11 de la nit. També s'amplia l'horari dels establiments comercials fins a les 10 i s'allarga el de les activitats culturals i esportives fins a les 11. Per contra, es manté la limitació de les trobades socials a 6 persones després que aquest divendres hagi estat avalat pel TSJC.

Final del toc de queda i el tancament perimetral El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, anunciava aquest dimarts la intenció de no prorrogar el toc de queda nocturn una vegada finalitzi l'estat d'alarma. L'executiu català ha renunciat, de moment, a aprovar un nou marc normatiu per poder adoptar noves restriccions si la situació epidemiològica empitjora. El mateix Pere Aragonès reconeixia que prefereixen esperar perquè allargar restriccions com el toc de queda suposava entrar en un "embolic jurídic". De la mateixa manera també s'ha decidit no allargar el tancament perimetral de Catalunya que estava en vigor des del passat mes de desembre. El Govern anuncia el final de toc de queda i el tancament perimetral

Es recuperen els sopars, però no l'oci nocturn El Govern va anunciar la setmana passada l'autorització perquè els restaurants puguin tornar a servir sopars. Ho podran fer fins a les 11 de la nit i a més tant a les terrasses com a l'interior dels establiments. De moment, l'ampliació de l'horari dels bars i restaurants no està generant una ona de reserves, segons una enquesta del Gremi de Restauradors de Barcelona, que augura una recuperació de l'activitat molt gradual. Ho ha explicat el president de l'Associació d'Hosteleria de Girona, Josep Carreras, al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2. “☕️ Torna el Temps de Flors, coincidnt amb el fi de l'estat d'alarma. Josep Carreras, president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, reconeix que les reserves no van al ritme esperat.



@Laura_Mesa_ @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/bLap36uh71“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 7, 2021 L'altra novetat important és la de l'allargament de l'l'horari de tancament de comerços de les 21 a les 22 hores i fins a les 23 hores les activitats relacionades amb la cultura i l'esport. En canvi l'oci nocturn continuarà tancat. Precisament la patronal del sector s'ha reunit amb el Govern per exigir un pla de reobertura amb mesures exprés. Tot i això, tal i com reconeixia des de la patronal FECALON, Fernando Matínez, a El Vespre de La 2 són conscients que seran els últims a recuperar la normalitat. 06.40 min Fernando Martínez: "A finals d'any esperem que es pugui tornar a ballar"

El TSJC avala la limitació de 6 persones per les reunions El TSJC tindrà a partir d'ara l'última paraula sobre totes les mesures que adopti el Govern si són estriccions que impliquen drets fonamentals. Aquest divendres ha aprovat les dues peticions que li havia fet arribar l'executiu català. Així, es limiten les reunions tant a casa com al carrer a sis persones no convivents. De l'altra banda també es manté l'aforament dels actes religiosos i cerimònies civils en el 50% (amb un màxim de 500 persones, 1.000 si és a l'aire lliure o amb ventilació reforçada. Totes dues ja han rebut, per cert l'aval de la Fiscalia, que ha dirigit un informe favorable al TSJC sempre que no siguin restriccions generalitzades si no proporcionades i suposin un greu risc de contagi. 00.47 min La Fiscalia avala les restriccions del Govern davant el TSJC | Sergi Bassolas

Canvis al Taxi, però no al Metro Els taxis de l'àrea metropolitana podran tornar a operar com ho feien abans de la pandèmia a partir del diumenge, segons ha confirmat l'Institut Metropolità del Taxi (IMET). El decret que regulava les llicències que podien sortir al carrer a treballar arran de l'estat d'alarma quedarà anul·lat el 8 de maig. Des del novembre passat, cada dia laborable treballa el 60% de la flota i el 40% descansa en torns rotatoris. Pel que fa als caps de setmana, la reducció és del 75%. A partir de dissabte, en canvi, podrà treballar el 80% de la flota els feiners i el 50% el cap de setmana. En canvi l'ATM ha decidit, finalment, no recuperar l'horari nocturn del Metro durant el cap de setmana, tal com s'havia valorat a les darreres hores. Així es mantenen els horaris perquè de moment no es preveu un increment de la demanda mentre segueixin sense poder obrir els establiments d'oci i la restauració tingui l'horari limitat fins a les 23 hores.

PortAventura obrirà portes el 15 de maig El parc d'atraccions de PortAventura World, situat a Salou, ha anunciat que obrirà les portes el proper 15 de maig després que el Procicat donés llum verda per reobrir aquest tipus d'instal·lacions. PortaAventura portava tancat prop de set mesos. La reobertura també afecta Ferrari Land i els hotels Colorado Creek, l'Hotel PortAventura i l'Hotel Gold River. En canvi, s'ha decidit esperar al 23 de juny per reprendre l'activitat de Caribe Aquatic Park. El parc assegura haver destinat més de 5 milions d'euros per garantir totes les mesures de seguretat anticovid.