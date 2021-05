Si todavía no has encontrado las sandalias perfectas para este verano, tranquila, nosotros lo hemos hecho por ti. Planas, acolchadas y estilosas, ¿qué más se puede pedir? Aunque Mariah Carey diga lo contrario, no hace falta ponerse unos taconazos para lucirse. La firma Gia Couture Florence sabe que, además de entrarnos por los ojos, la comididad es imprescindible para que un calzado acabe convirtiéndose en un must en nuestro armario. Han escuchado nuestras plegarias y por eso ha creado una línea junto a la influencer danesa Pernille Teisbaek.

La modelo Hailey Bieber INSTAGRAM

Estas sandalias son la joya de la corona y no lo decimos nosotros. La modelo Hailey Bieber y la influencer Alexandra Pereira ya se han hecho con ellas y la verdad es que sientan de maravilla. El color blanco resaltará el moreno de una piel bronceada cuando las estrenes en verano, aunque también están disponible en color crema, marrón y negro. No serán las sandalias más asequibles, pero sí las más cómodas de todo tu armario. El precio asciende a 375 euros según su página web, donde apenas quedan números disponibles.

La influencer Alexandra Pereira INSTAGRAM

Este modelo llega para destronar a las clásicas Birkenstock Arizona, de doble tira y hebilla. Son perfectas para cualquier ocasión. Puedes combinarlo con un look más elegante, como Alexandra Pereira, u optar por un outfit más deportivo, como Hailey Bieber.