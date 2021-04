Gemma Nierga conversa al Cafè d'idees amb la cantant Rosario Flores, que ens presenta el seu darrer treball: Te lo digo todo y no te digo ná. En aquest nou disc, hi trobem una renovació musical de Rosario. L'artista ens parla sobre la creació d'aquest darrer àlbum i de la seva relació amb el públic de Catalunya, així com dels seus pares i del seu germà Antonio Flores.

Una nova Rosario La cantant explica que el seu nou disc està format per 12 cançons i farcit de col·laboracions amb diferents músics. Entre elles, algunes que busquen fer "més actual la rumba". D'altra banda, Rosario reconeix que té moltes ganes de tornar als escenaris, després d'un any i mig sense cantar, a causa de la pandèmia del coronavirus. “☕️ @rosarioficial ens parla del seu darrer disc #TeLoDigoTodoYNoTeDigoNá i ens confessa que té moltes ganes de tornar als escenaris.



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 28, 2021

Catalunya i la rumba catalana Aquest 8 de juny podrem veure a la Rosario a Barcelona, al Festival Jardins de Pedralbes. Catalunya és, segons la mateixa cantant, on té el millor públic, on sempre s'esgoten les entrades i tothom canta les seves cançons. A més, "la rumba catalana no me la treu ningú", diu recordant la seva catalanitat. De fet, en aquest sentit, en el seu darrer treball parla de la rumba catalana, a través d'una actualització rumbera que ha fet amb Juan Magan. “��️ "En Catalunya tengo el mejor público. Siempre se agotan las entradas".



☕️ La @rosarioficial ens parla de la seva relació amb el públic català!



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 28, 2021

Una família d'artistes En l'entrevista, Rosario també té algunes paraules per la seva família. D'una banda, per la seva mare "meravellosa" de la qual diu, com a mare, ella és igual: "Si era gran com a artista, imagina't com a mare". També pel seu pare, "el gitano més modern", diu, que li va donar "llibertat" tot i ser gitano. D'altra banda, sobre el seu difunt germà Antonio Flores, reconeix que encara no s'ha recuperat del tràgic succés, però que "d'alguna manera, està amb mi i m'ha ajudat", relata. “��️ "Soy igual que mi madre como madre. Mi padre era el gitano más moderno"



☕️ La @rosarioficial ens parla dels seus pares: com li han marcat la seva vida i trajectòria?



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 28, 2021