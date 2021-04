Los fabulosos yacimientos de Atapuerca

han situado a Burgos bajo los focos de la ciencia mundial.

De hecho, todos los veranos,

desde hace más de cuarenta años,

la ciudad se convierte en la capital de la paleontología humana.

Atapuerca es un yacimiento muy especial,

tan especial que ha logrado crear o modificar

imaginario y simbología colectiva.

Me explico, si hace unos 20 años

nos hubieran preguntado, ¿cuáles son los símbolos de Burgos?

hubiéramos dicho que la catedral y el Cid.

Si hacemos la pregunta hoy.

Probablemente responderíamos que la catedral,

el Cid y Atapuerca,

o Atapuerca la catedral y el Cid.

Cómo ha sido posible el prodigio de que un yacimiento arqueológico

haya modificado todo un imaginario.

Para responder a esta pregunta vamos a visitar Atapuerca.

Vamos a conocer su historia, su método científico,

sus principales descubrimientos

y sobre todo a sus protagonistas.

Atapuerca en La Trinchera.

Al fondo ya se divisa el perfil

de la suave sierra de Atapuerca

con sus encinas y recuerdo perfectamente

cuando llegué por este carril, que ahora está rodeado

por estos trigales dorados.

La primera vez que vine a Atapuerca

venía con toda la emoción.

Es una visita obligada para todos los amantes de la arqueología

y la paleoantropología.

Recuerdo la primera vez que viene hará más de 20 años, en 1999.

Pude tener la fortuna de conocer los yacimientos de mano de Arzuaga

y otros investigadores. Viene dos veces,

En la primera bajé a la Sima de los Huesos,

que fue una aventura y una experiencia inolvidable

y la segunda, a la galería del Sílex.

Una cueva muy poco explotada.

Donde estaban todavía los enterramientos neolítico vivos.

Atapuerca es una sierra que hace 20 años sorprendía

y 20 años después, aún sorprende en mayor medida.

Llegar a Atapuerca supone para mí

siempre la misma emoción que el primer día.

En Atapuerca todo es especial, hasta su propio nombre, Atapuerca.

Recuerdo que cuando salí la primera vez

desde la Sima de los Huesos.

Fue en la puerta de la Cueva Mayor cuando me vino la inspiración

para mi primera novela, que aunaba las ciencias del pasado,

la antropología, con la biotecnología,

ciencia del futuro.

Hoy queremos que ese yacimientos de Atapuerca

sea el protagonista de nuestro programa,

su historia, sus valores, sus grandes descubrimientos

y como no, la historia de sus propios protagonistas.

Esos jóvenes veteranos que a pesar de los años

siguen luchando, trabajando e investigando

con la misma pasión e ilusión que el primer día.

Tengo la fortuna de tener aquí a uno de ellos.

¿Cómo estás? Me alegra volverte a ver por aquí.

Deseando escuchar tu experiencia, la investigación de este año

además de tu propia historia. Vamos a La Trinchera.

Un año más de campaña y este año un año muy especial.

Muy singular esta campaña con mascarillas

con la dificultad que tienen para trabajar y para todo.

Así es la historia de la humanidad.

Yo pienso que la evolución de humana

es una historia de la evolución tecnológica.

La inteligencia operativa, de la conciencia operativa.

Esto reto en el que estamos metidos.

De este momento...

Te veo a ti y no sé si tú eres,

un historiador del pasado importante

que estudia la ciencia del pasado

o estás en la vanguardia de la biotecnología.

Eres como un híbrido, ¿eres pasado o futuro?

Soy una subespecie en el sentido del conocimiento

porque me interesa mucho prospectar a nuestra experiencia,

al Homo sapiens.

Este tipo de cuestiones que están ocurriendo

como esta conversación nuestra en esta realidad irreal

de las mascarillas, el COVID y tal.

Nos ha puesto delante del espejo a nuestra especie,

y yacimientos como Atapuerca, en los cuales

podemos seguir la historia de la evolución del género Homo,

de sus diversas especies. Nos tienen que ayudar a entender

cómo tenemos que afrontar el futuro de nuestra especie.

¿Cuál fue el origen de esta trinchera

que además el corazón del yacimiento?

Se construyó en 1895 empezó su construcción

para pasar el tren que recogía el mineral de Monterrubio

la demanda de la sierra, y lo bajaba hasta Burgos.

De Burgos se llevaba a Bilbao el mineral y se exportaba.

Fíjate en los ingenieros que hicieron este trazado

que además da una especie de curva rara.

Ellos no tenía ni idea de lo que estaban atravesando.

Efectivamente no tenían ni ideas, vemos calizas quetaficas

de 70 a millones de años.

Al romperlas, encontraron las cavidades rellenas

de los seguimientos donde se encuentran los restos fósiles.

Esta trinchera ha sido proverbial desde el punto de vista.

Nos ha dejado al descubierto la dimensión

de esta pastilla de sedimentos superpuestos,

que van, como el caso de Elefante que es el primer yacimiento

de La Trinchera... de casi un millón y medio de años,

hasta cien mil años.

Toda la vida, la fauna, la vegetación,

los homínidos y las herramientas

están contenidos de aquí, por las diferentes etapas

que hemos pasado en el Paleolítico.

El umbral más antiguo de los yacimientos de la Sierra

de Atapuerca, supera ampliamente el millón de años

en la Sima del Elefante.

Allí se excavaron restos humanos

de una especie todavía no identificada con seguridad.

Vamos a descender a las profundidades

de la Sima del Elefante,

que equivale descender a las profundidades del tiempo.

Porque el nivel base tiene 1,3 millones de años.

Utilizamos para ello los andamios,

que se ponen para permitir el trabajo

de los de los investigadores.

¿Cuándo te pusiste ese salacot que te caracteriza?

Vaya, pregunta, el salacot me lo puse

cuando hacía 20 años que escarbaba.

No aquí, dije cuando haga 20 años.

Podré yo ser responsable de llevar este salacot.

Por dos personas que yo he admirado.

Al profesor Bosch Gimpera

que fue el creador de la escuela de prehistoria de Barcelona

y en México, todo un intelectual del museo,

y, a una gran persona al general Giáp.

¿Cómo me describiría este corte?

Es un corte magnífico, tenemos 1 millón 300 mil años

de muro en la base de evolución humana

y tenemos cien mil años en la parte superior.

Neandertales arriba y posiblemente abajo

tengamos un Homo erectus.

Encontramos esta famosa síntesis mandibular de una hembra,

y que probablemente sea erectus.

Este yacimiento de Atapuerca es posible que en Europa

tengamos todas especies que se conocen.

Ahora, también he comentado alguna vez

que probablemente en el conjunto del complejo

tengamos algún yacimiento que llegue a un millón y medio

o un billón ocho, que sería el gran documento de la historia

que fue en sus tiempos y ahora mismo Olduvai.

De lo que yo intuyo es que podemos llegar

básicamente hasta los primeros erectus ergaster

que salieron de África y Asia.

Porque hay una combinación un millón y medio.

Es probable ya que el Elefante, la cueva abierta

está mucho más elevada que está.

Con lo cual no estaba inundada y estaban abiertos los portalones

podía haber ocupación, porque en Europa

sabemos que el Dmanisi 1,7 o 1,8, existe.

Si existe en esta encrucijada en el Cáucaso,

probablemente se hubiera extendido rápidamente

hacia Asia y hacia Europa.

Esto en mi opinión sería digamos la visión ideal

de un Atapuerca mítica.

Sobre un millón y medio pienso que es muy probable

que en Atapuerca podamos encontrar presencia humana.

En el nivel 9, done vemos la letra H.

Estábamos perfilando,

quiere decir que podríamos la sección recta.

Es un trabajo de unos centímetros acabamos de excavar,

y entonces la pasábamos a esa sección

y apareció un diente humano.

¿Supiste que era humano en cuanto lo viste?

Yo supe que no era de ninguno de los animales

que teníamos en el yacimiento. Era un diente diferente.

Esa es la primera impresión que tuve.

A partir de aquí, la incredulidad y la emoción

te hace quedar medio paralizado diciendo...

Esa es la primera parte de las sorpresas

porque la siguiente... Al día siguiente nos apareció

la mandíbula, donde encajaba perfectamente ese diente.

Sabíamos que estábamos en una cronología muy antigua

porque la datación ya la sabíamos y eso fue muy emocionante.

Esa mañana y toda esa campaña fue espectacular.

Para encontrar hay que excavar y para encontrar

hay que ir avanzando.

Eso es lo importante, esa es la casualidad

cinco centímetros más adentro un resto humano.

Puede quedar en 25 años todavía algo por excavar

y algo por descubrir en la Sima del Elefante.

Sí nos queda muchísimo por excavar, la Sima del Elefante

no tiene muchos metros de ancho.

Lo que pasa que de profundidad y de altura

tiene mucha potencia.

En realidad a la Sima del Elefante tiene unos 20 metros de potencia,

o sea, de relleno sedimentario

y nosotros nos hemos centrado principalmente

a estudiar los niveles inferiores.

Son los de Pleistoceno Inferior.

Pero en la parte superior hay todo un paquete de nivel 19

que es de nivel Pleistoceno Medio Final.

Estaríamos en unos 200 mil años.

En caso de encontrar restos humanos

tendríamos que encontrar neandertales.

Para que todos nos situemos un poco.

¿Qué fauna habéis encontrado y es radicalmente distinta

a la que hoy hay en la sierra?

Es distinta, sobre todo hay carnívoros

que son distintos, hay una especie de nutria

que es antigua, en tecnologías de más de un millón de años.

Tendríamos hipopótamos, que no tenemos en la sierra.

Cómo llegan los huesos de un hipopótamo

que es un animal de llanura de agua.

¿Cómo llega a una sima que se supone que debe subir por la sierra?

Eso es muy interesante porque en la Sima del Elefante

tenemos que tener claro que no es un lugar de ocupación

por nadie, por decirlo así.

Todo lo que nosotros encontramos, está en lo que llamamos

en posición secundaria. Se ha acumulado en algún punto

y ha entrado por escorrentías al interior de la cavidad.

Es un yacimiento en el que hay mucha diversidad

de animales, entre ellos los humanos.

Mucha diversidad, pero no hay muchos elementos

que representen a cada uno de estos porque en realidad mueren fuera

y entran arrastrados al interior.

Atapuerca también en naturaleza.

He hablado con uno de los guardas y me ha comentado

que durante el confinamiento.

Pudo observar muy cerca de la entrada del yacimiento

al gato montés a la garduña que es muy difícil de ver,

a jabalíes, corzos y el vuelo soberbio del águila real.

Y desde esta naturaleza de hoy, nos preguntamos,

cómo sería la fauna y la vegetación de ese pasado remoto.

por eso queremos conocer los sucesivos paleopaisajes.

Gracias a la ciencia

podemos reconstruir la evolución de los paleopaisajes de Atapuerca.

Las plantas y los animales se adaptaron

a profundos cambios climáticos durante cientos de miles de años.

Conozcamos la recreación de esos remotos paisajes

que fueron el hábitat de las sucesivas humanidades

que habitaron los montes de Atapuerca.

Resulta complicado saber si los homínidos

se vestían con pieles o si iban desnudos;

o conocer sus estrategias de caza

y su acceso al agua.

Y es que cada yacimiento

alimenta con sus restos, fósiles y pólenes,

una máquina del tiempo

que nos permite indagar en la naturaleza que los alumbró.

María Martinón es la directora

del Centro Nacional para la Investigación

de la Evolución Humana de Burgos.

Se ha formado con los equipos de Atapuerca

y es una de las figuras clave

tanto en el presente como en el futuro de los yacimientos.

María, qué alegría verte de nuevo. Bueno, muy bien.

Aquí, en casa. Tengo ganas de que nos cuentes.

Este año fíjate, la incidencia del virus.

Es parte de la evolución y de la historia del hombre.

Eres científica, arqueóloga y sobre todo eres médico,

con lo cual todo esto te suenan.

Sí desde la perspectiva del médico pues se está poniendo

al ser humano en este momento que estamos viviendo

nos da una visión...

Porque la humanidad y también los virus

se han ido conformando a lo largo de los milenios.

Es parte de nuestra historia, parece nuevo y no lo es.

María de alguna forma tu generación le toca tomar el relevo

a colosos, Aguirre, Bermúdez de Castro,

Carbonell, Arzuaga, vaya responsabilidad.

Hay una responsabilidad de generar y de devolver

lo que nos han dado.

Yo me siento en deuda con esa generosidad.

Creo que Atapuerca es más que un proyecto científico.

Es un proyecto humano, donde se cultiva ese conocimiento

que se genera, comparte y se inculca.

Llevas ya, más de 13 años vinculada a Atapuerca.

Ya tienes un recorrido, ha combinado la tarea de excavación

directa pero también la de laboratorio

y la de la disciplina más puramente científica.

Este año estás elaborando trabajos muy interesantes

en torno al Antecessor,

utilizando modernas técnicas de proteínas.

¿Qué no están diciendo sobre esa especie tan emblemática

de Atapuerca como el Antecessor?

No se trata sólo de tener el material,

el tesoro, la joya, los fósiles.

Se trata de aplicar las tecnologías más avanzadas

de ser pioneros también a nivel tecnológico

y a nivel de investigación e interpretación.

Hemos hecho todos los estudios clásicos

con los fósiles, pero ahora hay nuevas tecnologías.

Estamos ya en la era molecular, de la genética y de las proteínas.

Yo creo que es importante que la ciencia española

no solo esté haciendo cosas buenas sino que también

libere estas nuevas técnicas que nos están permitiendo

ratificar esas hipótesis que entonces podrían parecer usadas.

Que un equipo de investigación de españoles

con un conjunto de fósiles que se encontraban en la parte

más occidental de Europa, se atreviesen

a decir que una especie como Antecessor

ocupaba una posición tan central en el árbol de familia.

El ancestro común de sapiens y neandertales

nada más y nada menos.

Las proteínas 20 años después

han venido a ratificar aquellas hipótesis

empezamos a tratar de investigar un poco, es decir de acorralar

a un Antecessor. ¿Qué haces aquí, de dónde vienes?

Descubrimos que si comparábamos los fósiles que teníamos aquí

en la Gran Dolina de Atapuerca como Antecessor

con todos los fósiles que había áfrica

pero también con los de Asia.

Lo que comprobamos es que un Antecessor

se parecía más a las poblaciones asiáticas

que las poblaciones africanas, la historia está cambiando

digamos que ese epicentro de la evolución humana

se está desplazando un poquito fuera de áfrica

en algunos de esos episodios.

La clasificación en diferentes especies

del registro fósil de Atapuerca

no resulta fácil y como todo en la ciencia,

está pendiente de continua revisión.

Así, el famoso Homo Antecessor, el Heidelbergensis

y el Neandertal,

ocupan la filogenia humana de los yacimientos,

aunque la biología molecular

ha descubierto invitados inesperados como los denisovanos.

Y desde La Trinchera que alberga los yacimientos

que se conocen desde hace más tiempo.

Vamos a pasar a uno recién descubiertos

la Cueva Fantasma.

Este nombre proviene porque era una cueva

de la que se tenía conocimiento por crónica,

pero no aparecía porque estaba cubierto por una densa

capa vegetal de estas especies Quercus, encinas y robles

que han cubierto esta sierra hoy y hace dos millones de años.

Esta cueva fantasma, alberga grandes posibilidades

y grandes sorpresas para ilustrar y asombrar la ciencia del futuro.

Después de mucho buscarlas apareció por fin

en la cueva fantasma tuvimos la ocasión de visitarla

cuando estabais empezando a excavarlas

y me llamó mucho la atención.

Cómo has preparado de una cueva en enterrada en una cueva oculta

de una cueva hundida, cómo habéis logrado establecer

el frente del yacimiento.

Aquí se han hecho sondeos en varios lugares,

para saber el potencial de la cueva.

Se ha hecho también georradar, para saber la profundidad

que podían tener los sedimentos y finalmente vimos,

que era factible.

Cuando hicimos la limpieza aparecieron algunos fósiles

que los canteros de aquella época de los años 50 habían sacado.

Ya se veía que había fósiles, que había industria lítica suelta

que está ahora guardada y que se está cotejando

con lo que está saliendo en este momento.

Se hicieron unas cuantas dataciones.

Ya dieron unos resultados y vimos que sí.

La Cueva Fantasma va a arrojar una información valiosísima,

para ver la evolución humana en la península.

Evolución humana que ha ido teniendo distintas etapas

a medida que el conocimiento avanzaba.

El artículo que se ha publicado el 1 de abril de 2020

con las proteínas, nos demuestra que efectivamente

Homo antecessor es una especie hermana de los neandertales,

de Homo sapiens, de nosotros y de los denisovanos.

Forman una especie de conjunto, lo que llamo la humanidad emergente.

Un grupo de humanos que surge en algún lugar

y en algún momento, probablemente hace un millón de años.

El lugar para mí ideal es el sureste de Asia

en la conexión entre áfrica y Europa

es donde pienso que surge toda esa humanidad emergente

no pensemos en la actualidad como lo que ha sucedido siempre.

Ha habido momentos muy fríos en que las poblaciones

han tenido que bajar hacia el sur porque estaban

en el hemisferio norte y las que estaban en África

también han podido pasar hacia el norte.

Es decir, hay que pensar en algo mucho más dinámico.

Esta vista tan espectacular de la Gran Dolina.

Nos permite comprender cómo funciona en verdad.

Es una cavidad que forma el agua y que se va sedimentando,

y los restos humanos o restos de animales,

caen o son arrojados y quedan enterrados

y conservado en el tiempo.

Pero la pregunta que me hago es...

¿Cuántas dolina y cuántas cavidades más enterradas y sedimentadas

no habrá en esta sierra?

Si cuando simplemente en un radio de un kilómetro.

Hemos podido encontrar la Cueva Fantasma,

los yacimientos de La Trinchera, la de galería de las Estatuas.

Atapuerca es riquísimo, un auténtico queso gruyere

y sus yacimientos numerosos y riquísimos.

Por lo que vamos comprobando año a año.

Hombre, ¿qué tal Manolo? No te doy la mano.

Este año no podemos.

Que alegría verte. Igualmente.

Como siempre al trabajo. Ya ves que ambiente.

Nos podemos quitar esto porque estamos

en un espacio abierto.

Estamos empezando, bueno, pues eso lo que se dice

que hace el día 1 cuando llegamos esto era como aquello otro.

En una ladera nada más

y ahora ya van empezando a aparecer

los huesos, las ocupaciones muy superficiales

y además está in situ. ¿Qué está apareciendo?

Noemí enséñanos qué es lo que has encontrado en este rato.

En apenas nada. Fíjate que está en el mismo.

Una herramienta. Muy cerca de la superficie.

Es la gran riqueza...

El fósil del hueso ese grande.

En principio estaba en una capa.

Sí estos son neandertales, bueno es lo típico

aquí lo que hay son herramientas de piedra

hechas por los neandertales y restos de alimentación

que en las capacidades humanas, siempre son fragmentos

muy pequeños porque los explotan.

Los cadáveres, las carcasas, explotan al máximo.

Estás abriendo un nuevo yacimiento.

Es un momento especialmente delicado supongo hermoso.

Esto es lo mejor que hay.

Esto no existía, aquí había una ladera cubierta de árboles.

Es como que verlo aparecer de la nada.

Viendo estas imágenes no puedes entenderlo, es difícil,

pero realmente esto es una antigua cueva que se hundió.

Esto era una ladera.

Uno de los veteranos de estas excavaciones es Ignacio Martínez.

Esta campaña se ha estado ocupando del yacimiento de la Galería

de las Estatuas con Juan Luis Arsuaga y María Martinón.

Siempre le preocupó mucho el lenguaje

y ahora está avanzando muchísimo en esta materia.

Tenemos la suerte de que tenemos una línea de investigación,

que es novedosa y era abordar el origen del lenguaje

en vez de ver por la capacidad de producir palabras,

por la audición y clave es muy importantes

para conocer las posibilidades de lenguaje.

Hemos sido capaz de desarrollar una metodología

que nos permite saber, cómo oía un muerto de hace 400 mil años.

Por de la sima de los huesos oye casi como tú y como yo.

La historia de los yacimientos no se entiende

sin la historia de sus propios investigadores.

Emiliano Aguirre fue el pionero y maestro

de los actuales directores.

Con él comenzó la saga que revolucionó el conocimiento

paleoantropológico en España.

Bueno, el yacimiento tiene la importancia de contener

un número de fósiles humanos

gran antigüedad que en España era algo completamente insólito.

Además, sobre todo puede tener la importancia

de una gran esperanza de encontrar una población numerosa

de restos fósiles, algo que falta completamente en Europa.

-Mira. llego a Atapuerca cuando conozco

al profesor Emiliano Aguirre en 1936.

En un congreso de geología y de paleontología Morella.

Llevaban la mandíbula que había encontrado en una caja

si no recuerdo mal de galletas.

Y yo dije, yo quiero trabajar aquí.

Me acuerdo con Emiliano, estábamos paseando por aquí.

Por esta trinchera y dice, mira, esto se parece mucho

al gran yacimiento chino que fue clásico en el siglo XX.

Yo pensé muchas veces, yo dije no salgo de aquí

sino es con los pies por delante.

-Yo llego aquí de la mano de Eudald Carbonel.

¿Estudiaste historia?

Estudié historia y me atraía la historia contemporánea.

Cuando llegué a la universidad me encontré con Eudald Carbonel,

la contemporánea se fue quedando por el camino

y de esa mano llegué hasta Atapuerca en el año 93.

-Hablando con Juan Luis Arzuaga,

un día en frente de la facultad de ciencias químicas y físicas.

Dijimos, bueno ya llevábamos un tiempo conectados

con Emiliano Aguirre, pero nunca habíamos excavado.

Éramos antropólogos de bata.

Esto estoy hablando del año 81-82.

Entonces, Juan Luis me dice, yo creo que deberíamos ir a excavar.

No vaya a ser que en Atapuerca aparezcan fósiles humanos

y nosotros no estemos allí.

Una frase que no nunca voy a olvidar.

-Justo acababa medicina y me encontraba con ese salto

¿ahora qué hago? Esto era lo que quería hacer

era evolución humana. Lo tuve siempre muy claro.

No era el camino más corto no me gustan los atajos.

Me gusta perderme por los caminos

y tuve la suerte que vino a Santiago a dar una conferencia

José María Bermúdez de Castro, y lo asalté.

Él me dijo lo que decimos muchas veces.

A la gente para conocerla hay que verla en acción

me dijo vente a Atapuerca.

Tuve la suerte de empezar a la Sima de los Huesos directamente

fue el año que se abrió la Sima de los Huesos.

Yo era un estudiante de último curso, de Emiliano Aguirre.

Le pedí venir y dijo que sí.

En la vida de que tener suerte para estar en el sitio adecuado

en el momento adecuado.

-Cuando apareció los primeras fósiles humanos

que aparecieron en la Sima de los Huesos

en el año 76 en una prospección que se hizo, muy breve.

En la que para buscar huesos de osos

y entre ellos aparecieron restos humanos

que en un momento no se sabía siquiera

si eran antiguos, de la Edad de Bronce o modernos.

Esos fósiles se los llevaron al profesor Emiliano Aguirre

que era profesor mío y enseguida los vimos,

los estudió, los publicó.

Yo no había determinado la carrera y entonces

seguí todo el proceso desde el primer momento.

Luego ya me incorporé al proyecto de investigación.

Nos toca abandonar Atapuerca.

Un año más lo hacemos con el agradecimiento y admiración

por la tarea que aquí se desarrolla.

Atapuerca lleva décadas asombrándonos con su descubrimiento