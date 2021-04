Ferran Pedret considera que Junts per Catalunya vol reservar-se la "clau per dinamitar la legislatura" per, quan ho consideri, "poder acusar ERC de ser excessivament tova o complaent". El diputat de PSC al Parlament i secretari primer de la Mesa ho ha dit en referència al fet que JxCat hagi apartat Jaume Alonso Cuevillas de la Mesa, després de declarar que era partidari de no arriscar-se a condemnes per desobediència en votacions simbòliques. En una entrevista al Cafè d'idees de Gemma Nierga, Pedret ha titllat aquestes declaracions de "moment de lucidesa".

Reforma del reglament Pedret descarta reformar l'article 25.4 del reglament de Parlament si és "per beneficiar individualment" a una persona, en referència al cas de la presidenta de Parlament, Laura Borràs. El diputat del PSC recorda que la condició d'electe no es perd amb l'aplicació d'aquest article i que la Mesa no té capacitat de reformar aquest reglament, i aconsella a Borràs que no parli en nom del seu grup parlamentari, com a presidenta que és. “☕️ @FerranPedret critica @LauraBorras de voler beneficiar-se individualment amb la reforma del reglament del Parlament. També explica que la condició d'electe no es perd amb el 25.4. | @socialistes_cat



Les contradiccions de Borràs Ferran Pedret considera també que la presidenta Borràs "s'autoesmena" en el tema de la reforma del reglament, ja que en entrevistes al Diari Ara i al Cafè d'idees s'ha contradit sobre la possibilitat d'aquesta modificació: "Arrencada de cavall, i aturada d'ase", ha etzibat.