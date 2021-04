El pasado miércoles, los personajes de Estoy vivo encontraron material de La Pasarela en casa de Silva, y para que no estuvieran en manos humanas decidieron requisarlo. Descubiertos por Mikel, tuvieron que contar al policía toda la verdad sobre la familia, pero ¿qué han hecho con todo lo que robaron? Este miércoles lo descubriremos en el nuevo capítulo de la serie en La 1, pero mientras, te dejamos un avance que puedes ver en el vídeo que abre la noticia.

¿Qué hace Julio en La Hermandad?

Sabíamos que Mila tenía algo que ver con La Hermandad, ¡pero no imaginábamos que Julio también! Márquez ve a su compañero paseando por la organización, y Santos, en una de las visitas a su casa no duda en preguntarle ¿Qué le dirá? No lo sabemos, pero lo que sí se ve en el avance es que Mila prepara otra inyección igual que la que le dio a David ¿Estará en peligro también la vida de Óscar?