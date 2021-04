La Sira té 48 anys. En fa 4 que conviu amb el Parkinson. Pateix rigidesa a les extremitats del costat dret. Li costa concentrar-se i no té psicomotricitat fina. Fa ioga i meditació i l'any passat es va proposar pujar al Monte Perdido, un repte que considera un dels seus moments importants en l'acceptació de la malaltia. Amb motiu del Dia Mundial del Parkinson, ens ha explicat el seu cas a L'Informatiu. Una experiència que també relata a 'Con P de Parkinson', un web creat per una dona jove que també pateix aquest trastorn.

Malaltia sense cura i diagnòstic complicat

El Parkinson és una malaltia neurodegenerativa per a la qual no hi ha cura. Afecta el sistema nerviós de forma crònica i progressiva, i del qual es desconeix la causa. Després de l'Alzheimer, és la malaltia neurodegenerativa més prevalent. Es caracteritza per la pèrdua (o degeneració) de neurones de la substància negra, que és una estructura situada a la part mitjana del cervell que s’encarrega del control i la coordinació dels moviments, així com del manteniment del to muscular i la postura.

Aquesta alteració provoca una falta de dopamina, que és un neurotransmissor necessari per realitzar els moviments amb normalitat. Actualment, els assajos clínics busquen tractaments amb anticossos dirigits contra una proteïna que ajudi a frenar la progressió de la malaltia.

El diagnòstic segueix sent complicat: quasi la meitat dels pacients no experimenten tremolor, com sovint s'associa a aquesta malaltia. Segons ens explica Yaroslau Compta, neuròleg de l'Hospital Clínic de Barcelona hi ha altres símptomes com la lentitud de moviments a l'hora de manipular coses o en l'escriptura, o la manera de caminar. La persona pot notar inicialment que arrossega una de les dues cames, per exemple, o nota una cama una mica més rígida.

Per aquest motiu, la fisioteràpia és molt important en aquests malalts. La pèrdua d'equilibri, els problemes en la parla, entre d'altres, els trastorns afectius, l'insomni o apatia també poden ser-ne alguns indicadors.