Catalunya frega els 500 pacients a les UCI

L'ocupació a les UCI segueix augmentant a Catalunya i se situa en 498 pacients covid, a punt de superar la barrera dels 500, mentre que baixen a 1.629 els ingressats no greus, si bé les dades epidemiològiques no noten encara els efectes de la Setmana Santa i indiquen que el virus ha frenat la seva propagació.

Segons les dades actualitzades del Departament de Salut, el nombre de malalts de covid hospitalitzats ha baixat i avui és de 1.629 persones, 66 menys que ahir, però han augmentat els que estan greus a l' UCI fins a 498, tres més que ahir. En canvi, la velocitat de propagació de la malaltia (Rt) segueix reduint-se i s'ha situat en 0,87, una centena menys que ahir, és a dir, que cada 100 infectats contagien de mitjana 87 persones.

El risc de rebrot (EPG) puja vuit punts, fins als 213, mentre que la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) també ascendeix a 244 (+11). Els epidemiòlegs temen que el fet que les dades epidemiològiques estiguin estabilitzades sigui perquè encara no s'hagi notat l'efecte dels festius de Setmana Santa.

Desprogramacions a la vista

A partir dels 500 ingressats, la desprogramació d'activitat no relacionada amb el coronavirus pot ser ja generalitzada, si bé el Departament de Salut va impulsar un sistema de clústers que agrupa hospitals per zones per establir fluxos de pacients entre centres, repartir així la pressió assistencial i minimitzar l'impacte que suposa per a l'activitat ordinària tenir les UCI plenes.

Des de l'inici de la pandèmia, a la finals de febrer de 2020, el nombre total de casos confirmats a Catalunya per tot tipus de proves és de 614.495, dels quals 619 es van diagnosticar ahir. El nombre de morts per COVID a Catalunya des de l'inici de la pandèmia és de 21.519, dels quals 37 han estat notificats en les últimes 24 hores, mentre que en els últims 7 dies han mort en la comunitat 141 persones per la infecció, una mitjana de 20 al dia.

La positivitat, és a dir, el percentatge de positius en proves PCR i test d'antígens, ha pujat al 8,19 %, molt per sobre del 5 % que l'OMS assenyala com a llindar de control de l'epidèmia.