La Sala Penal del Tribunal Suprem ha condemnat al diputat d'ERC Joan Josep Nuet a vuit mesos d'inhabilitació pel delicte de desobediència que va cometre sent membre de la Mesa del Parlament. També l'han condemnat a pagar una multa de més de 12.000 euros.

Nuet, condemnat a 8 mesos d'inhabilitació per permetre la tramitació de les lleis de l'1-O | Gemma Guzman

Nuet, condemnat a 8 mesos d'inhabilitació per permetre la tramitació de les lleis de l'1-O | Gemma Guzman





Nuet era al 2017 membre de la Mesa del Parlament en representació de 'Catalunya Sí que és Pot' quan, malgrat els reiterats mandats del Tribunal Constitucional perquè no seguissin endavant amb el procés unilateral de secessió, va votar a favor de l'admissió a tràmit de resolucions a favor del 'procés'.

La condemna l'obliga a deixar l'escó que avui ocupa en el Congrés dels Diputats. En el seu informe final, el Ministeri Públic va considerar acreditada la «reiterada i contumaç» desobediència del processament a l'òrgan de garanties, que va instar fins a vuit ocasions als membres de la Mesa que s'abstinguessin de tramitar iniciatives contràries a la Constitució. «El TC és una peça clau de l'Estat de Dret», va recordar el fiscal Jaime Moreno. La sentència, amb ponència del magistrat Andrés Martínez Arrieta, que va presidir la vista celebrada els passats 24 i 25 de març, centra la desobediència de Nuet en el seu suport a la decisió de la Mesa d'admetre a tràmit la proposta de llei de referèndum d'autodeterminació presentada el setembre de 2017 per Junts pel Sí i la CUP.

Nuet: "Creia que feia política"

Durant el judici, Nuet va al·legar que "creia que feia política". Intentava que un procés no constitucional es convertís en un que sí que ho era" perquè "l'objectiu del meu grup és que els intents independentistes transitessin per la senda constitucional", no desobeir al TC.