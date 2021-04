“Soy muy rebelde y un poco puñetero”. Así se ha definido a sí mismo Perico Delgado en el último programa de ‘Dos parejas y un destino’. El ciclista ha hablado con La Terremoto de Alcorcón sobre los enfrentamientos que tuvo en su época de deportista con José María García, el gran nombre de la radio deportiva.

El segoviano ha recordado que el periodista fue muy crítico con él cuando corría La Vuelta a España: “Que si ataco, que si no. Se me cruzó el cable y le dije: ‘A ver, José María. Tú sabrás mucho de periodismo, pero de ciclismo yo sé más que tú’”. Y ese fue el primer rifirrafe entre ambos.

Pero el mayor enfrentamiento llegó cuando, dos o tres años más tarde, Perico decidió correr el Giro de Italia en lugar de La Vuelta a España. A José María García eso le sentó fatal y le atacó sin piedad. “Antiespañol, me decía”, ha explicado.

Entonces, su amigo José Ramón de la Morena le llamó para ser colaborador de su programa en la Cadena SER. “El Butano” se enteró y le llamó. “¿Le llamabais ‘El Butano’ a José María García? ¿Por qué?”, le ha preguntado La Terre. “Le llamábamos ‘El Butano’ por la ropa que llevaba y de la emisora de radio. Iba naranja, muy de butanero”, ha confesado el ciclista entre risas.

El caso es que García no se lo perdonó nunca. Él consideraba que Perico “tenía que estar con el número uno, que ese soy yo", pero Perico tenía claro que no iba a dejar tirado a su amigo de la emisora rival. “Pero, ¿has firmado algo?”, insistía. "No, José María. Mi palabra es mi palabra. Eso es firma". Y a partir de ahí, el periodista le volvió a declarar la guerra.

No obstante, Perico reconoce que luego José María García quiso hacer las paces: “He hablado y he cenado con él, pero en la radio nunca más. O sea, en una entrevista donde esté él. Soy un poco puñetero, sí”.