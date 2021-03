Centenari del Servei Meteorològic de Catalunya

Aquest dimecres 31 de març, fa just 100 anys, es creava el Servei Meteorològic de Catalunya. La Mancomunitat va aprovar el decret que establia la creació d'aquest organisme, que va quedar sota la dependència científica de l'Institut d'Estudis Catalans i sota la direcció d’Eduard Fontserè.

Durant els seus inicis, el Servei Meteorològic de Catalunya consistia en una oficina central, ubicada a l'edifici del rellotge de l'Escola Industrial de Barcelona, des d'on es coordinaven totes les dades meteorològiques procedents dels observadors repartits arreu del territori nacional i internacional. Les informacions eren rebudes a través de la telegrafia sense fils.

Fa cent anys ja s'informava de la previsió meteorològica. Des de l'any 1922 el Servei utilitzava els edificis públics de Barcelona i els locutoris de la xarxa telefònica de la Mancomunitat de Catalunya per donar a conèixer la previsió del temps diàriament. I a partir de l’any 1927 també es va començar a retransmetre la informació del temps per Ràdio Barcelona.

Van ser 17 anys d'auge científic a Catalunya i amb ressò internacional. L'Atles Internacional dels Núvols i dels Estats del Cel, la creació de dos observatoris de muntanya, a Sant Jeroni (Montserrat) i al Turó de l'Home (Montseny), o el disseny del pluviògraf Jardí van ser algunes de les fites aconseguides fins a l'any 1939.

La Guerra Civil i el franquisme van suprimir el Servei i els seus arxius i la seva biblioteca van ser requisats. Posteriorment, amb l'Estatut d'autonomia de 1979 es va recuperar el Servei Meteorològic de Catalunya i els seus antics documents van ser retornats el 1983.

“Els col·laboradors de la Xarxa d'Observadors Meteorològics ( #XOM ) prenen mesures diàriament tal com ja es feia fa 100 anys. Al següent video us expliquem l'estat actual de la xarxa #smc100 pic.twitter.com/zZnn9Acz86 “

La Xarxa d'Observadors Meteorològics actualment consta de 225 col·laboradors , entre observadors i vigilants. Tots ells ofereixen una tasca minuciosa clau per poder elaborar butlletins climàtics, notes de premsa, estudis de canvi climàtic i són fonamentals per fer prediccions meteorològiques de perill a curt termini.

La celebració del centenari i la Covid-19

L’acte principal de celebració d’aquest centenari del Servei de Meteorologia de Catalunya tindrà lloc aquest dimecres a la tarda al Teatre Nacional de Catalunya, però les restriccions per la pandèmia fan que també es pugui seguir en directe telemàticament des del canal de Youtube del Meteocat.

A més, per commemorar els 100 anys de trajectòria, el Servei Meteorològic de Catalunya ha obert una nova pàgina web on recull les principals fites assolides per la institució, informa dels esdeveniments previstos i d’un exhaustiu recull d’efemèrides i publicacions històriques.