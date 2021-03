El festival Sónar cancel·la l'edició d'aquest any

El festival Sónar, una cita musical celebrada a Barcelona anualment, estava previst per al pròxim juny, però s'ha sumat finalment a la llista de cancel·lacions de grans esdeveniments, entre les quals es troba el Primavera Sound. El certamen s'ajorna i se celebrarà els dies 15, 16, 17 i 18 de juny del 2022.

Raons sanitàries

La cancel·lació de l'edició d'enguany s'explica per la crisi sanitària que vivim des de fa un any provocada per la pandèmia del coronavirus. Segons han detallat els organitzadors, les dades sanitàries, les restriccions de mobilitat i la manca d'una normativa per als grans esdeveniments fan "inviable" el festival en les condicions "desitjables".