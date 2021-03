Sanitat suspèn temporalment la vacunació amb AstraZeneca

El Ministeri de Sanitat ha decidit aquest dilluns suspendre temporalment la vacunació contra la COVID-19 amb el fàrmac d'AstraZeneca després de l'aparició de nous casos de trombosi a Europa en les últimes hores. Es tracta de casos puntuals, però que "per precaució", ha dit la ministra Carolina Darias, obliguen a avaluar millor el risc i a esperar quins són els resultats de la investigació oberta per l'Agència Europea del Medicament (EMA).

Decisió compartida per les CC.AA

Darias ha destacat que la decisió de suspendre de forma temporal l'administració de la vacuna d'AstraZeneca ha estat acceptada i compartida per totes les comunitats en el Consell Intraterritorial. "No hi ha hagut cap comunitat que hagi manifestat el contrari", ha indicat la ministra de Sanitat. Ha estat durant una reunió d'urgència després que Alemanya, França i Itàlia s'hagin sumat a la resta de països de la Unió Europea que ja havien optat per suspendre la vacunació amb el fàrmac. En els últims dies, diverses comunitats autònomes -entre elles Catalunya- ja havien apartat els lots investigats de la vacuna.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha estat qui ha avançat aquest migdia la noticia des de Montauban, en una roda de premsa conjunta amb Emmanuel Macron. El dirigent francès ha anunciat ha anunciat precisament que també suspèn la vacunació davant la trentena de casos de trombosi detectats en les darreres setmanes. Sánchez ha destacat que totes les agències reguladores del medicament europees, també l'espanyola (AEMPS), estan analitzant si hi ha una relació entre aquest fàrmac i els episodis trombóticos apareguts en diversos països.