Els partits independentistes registren al Congrés una llei d'amnistia

Els partits independentistes ERC, Junts, la CUP i el PDeCAT han registrat aquest dimarts al Congrés una proposició de llei d'amnistia per a tots els processats i condemnats pels fets del procés independentista del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Es tracta, asseguren, del punt de partida per a la resolució del conflicte. És la mateixa llei que els partits independentistes van prometre el passat mes de desembre, abans de la dissolució del Parlament, i que el Govern espanyol ha titllat d'inconstitucional. L'última amnistia es va aprovar el 1977, com un pas previ a les Corts Constituents.

Fer net amb la causa independentista La iniciativa dels partits independentistes pretén amnistiar "tots els actes d'intencionalitat política", des de l'1 de gener del 2013, la qual cosa inclouria, a més de l'1-O, els condemnats per la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014. Durant la presentació del text, la diputada republicana, Montserrat Bassa, ha qualificat de "salvatjada" la resposta de l'Estat al referèndum del 2017 i ha destacat que l'amnistia significa "fer net de la causa independentista". Ferran Bel, del PDeCAT, ha destacat que es tracta de "l'inici de la solució" per rehabilitar plenament als processats. Des de la CUP, Mireia Vehí ha apuntat que tot i que la Llei "mira al futur". “ERC, Junts i la CUP registren al Congrés la proposició de la Llei d'#amnistia aprovada al #Parlament.



��️ Meritxell Bassa: "Significa fer net amb tota la causa independentista". "Rebutjar-la és mantenir la injustícia i la venjança" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/AYusthzyzO“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 16, 2021 Juntament amb els diputats dels partits independentistes representants d'Amnistia i Llibertat i d'Òmnium Cultural aniran al Congrés. L'ANC ja es va absentar en l'acte de presentació de la iniciativa el passat mes de desembre, a la Model de Barcelona, perquè considera que no és viable que s'aprovi a les Corts donat el rebuig del PSOE.

El Govern insta al PSOE a aprofitar l'oportunitat La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha exigit “responsabilitat” al Govern espanyol per abordar al Congrés la proposició de llei d’amnistia. Adverteix que “el PSOE té ara una oportunitat magnífica d’afrontar des del diàleg i la negociació la resolució del conflicte polític". S’ha mostrat preocupada, en aquest sentit, perquè els partits estiguin prenent decisions “en funció dels interessos electorals, en comptes de tenir en compte l’interès general”. “La portaveu del @govern @meritxellbudo demana "responsabilitat" al #PSOE per abordar la Llei d'Amnistia.



��️ "Ara té una oportunitat magnífica per no passar pàgina i afrontar des del diàleg i la negociació el conflicte polític català" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/sR0r8Est3x“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) March 16, 2021